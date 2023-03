Naucelle. Audax : une initiation de 100 km sous la pluie et la bonne humeur

Le Vélo-club, cher au président Vaur, organisait dimanche dernier une audax de 100 km. Un circuit difficile qui depuis Naucelle se dirigeait vers Salmiech, Villefranche-de-Panat, Castelspers, Saint-Just avec retour à Naucelle. La vitesse préconisée doit osciller entre 20 et 22 km/h. La halte casse-croûte était prévue à Villefranche-de-Panat. Seule ombre au tableau de cette journée organisée par les bénévoles du club, une météo capricieuse qui a dû faire réfléchir plus d’un cycliste. Dommage, mais l’enthousiasme des partants était palpable, une dizaine de coureurs. Le Vélo-club organisera d’autre course, notamment le 8 avril en direction de Branque (Vaucluse). Une épreuve de 380 km, qui partira de Naucelle.

Plus tard, dans la saison, le 25 juin le retour de la Ronde naucelloise, une épreuve qui rassemblera les VTT, cyclistes et marcheurs. Il est à noter que ces épreuves ne font pas l’objet de classement.