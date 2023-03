Après plus de cinq ans de tournée et plusieurs séries à Bobino avec Tutu, les Chicos Mambo sont de retour dans une nouvelle création : "Car/Men". Vous pourrez la découvrir mardi 4 avril à 20 h 30, à La Baleine.

Mis en scène par Philippe Lafeuille, "Carmen", l’ouvrage de Bizet se voit revisité par huit danseurs et un chanteur virtuoses qui, avec fantaisie, tendresse et dérision, se jouent du masculin et du féminin. Un show chorégraphique mêlant humour, théâtre, chant, clown, théâtre d’objets et vidéo. Cette "Car/Men" moderne est sublimée par la fluidité des corps ainsi que la voix lyrique de haute volée du chanteur, évoluant dans un tourbillon de couleurs. Une chorégraphie précise et originale, ponctuée d’humour bien dosé : une véritable Carmen 2.0. Et même si on reconnaît les airs les plus connus, il ne faut pas s’attendre à un respect littéral de l’œuvre originelle ! D’entrée, nous sommes bien en Andalousie, avec ces robes de flamenco à gros pois et ultra-stylisées portées par des danseurs masqués exécutant les pas de la sévillane. C’est une Espagne fantasmée, aux archétypes exagérés (mantilles, castagnettes énormes, costume de torero pailleté…). Cette exubérance n’exclue pas la virtuosité, avec des numéros collectifs qui mélangent les styles et d’autres en solo où le danseur allie poésie et technicité.

"Mais c’est un homme !", s’exclame l’un des danseurs en désignant Carmen, le chanteur. Car encore une fois, comme dans Tutu, ce spectacle au titre marqué par un jeu de mots évocateur se joue du genre et des codes de la virilité.

Une frontière floue qui explose littéralement quand Rémi Torrado, habillé en masculin/féminin, interprète dans une même scène à la fois un Don José à la voix grave, et une Carmen au timbre aigü.

Nous sommes multiples et c’est à nouveau le message de ce rendez-vous qui réussit l’exploit de respecter l’art de la danse sans se prendre au sérieux.