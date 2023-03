Mur-de-Barrez. Des ateliers parents-enfants pour découvrir ensemble la lecture

Le service petite enfance, à travers ses microcrèches et son relais Petite Enfance (RPE), organise plusieurs ateliers parents-enfants sur l’ensemble de son territoire.

Dans le Carladez, plusieurs dates sont prévues. Dans le cadre de l’atelier "Éveil en bibliothèque", notamment, le fruit d’un partenariat avec le service Lecture publique de la communauté de communes.

Au programme : lecture de contes et d’histoires en présence de bénévoles, manipulation de livres en libre accès et choix par les enfants des nouveaux livres en prêt à la microcrèche. Des tapis de lecture sont même mis à disposition par la médiathèque départementale de l’Aveyron. Rendez-vous les mercredis 31 mars, 21 avril et 30 juin à 10 h, à la bibliothèque municipale de Mur-de-Barrez.

Ateliers sur inscription auprès d’Ingrid Laigle au 07 87 52 83 79 ou sur – ramp@ccacv.fr