Entre Rodez et Conques : la route Soulages, un itinéraire touristique en projet sur les pas de l'artiste

Créer une "route Soulages", c’est le souhait, entre autres, des édiles qui pilotent les communes présentes sur cet axe qui compte en moyenne 7 000 véhicules par jour.

S’il y a bien deux villes qui portent l’empreinte de Pierre Soulages, c’est bien Conques et Rodez. Avant l’été, il sera d’ailleurs difficile pour tous ceux circulant sur la RD 901 qui relie ces deux communes de ne pas faire le lien. Cette route, qui passe notamment par Salles-la-Source et Marcillac, est d’ailleurs appelée à devenir pour tout le monde "La route Soulages". C’est en tout cas le souhait, entre autres, des édiles qui pilotent les communes présentes sur cet axe qui compte en moyenne 7 000 véhicules par jour.

Cela se matérialisera dans un premier temps par la pose de plusieurs panneaux. Un panneau image à la sortie de Rodez pour signaler l’abbatiale et le trésor de Conques, un autre à la sortie de Conques pour signaler le musée Soulages à Rodez. Puis, des panneaux à Salles-la-Source (où se trouve le musée des arts et métiers traditionnels), Marcillac-Vallon, où le collège Kervallon va être officiellement rebaptisé collège Pierre-Soulages, et à Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

400 000 visiteurs à Conques

Mercredi, sous la houlette du président du Département Arnaud Viala, les élus concernés ainsi que des représentants de l’EPCC Soulages ont gravé en quelque sorte dans le marbre la nécessité de structurer plus encore cette voie sur le plan touristique. Entre Conques et ses 400 000 touristes annuels et l’attractivité générée par le musée Soulages à Rodez, il y a un véritable enjeu.

D’autant que cet axe n’est pas avare en termes de patrimoine et autres trésors cachés. Nombre de sites méritent une pause, du centre d’art photographique Pierre Soulages au Musée départemental des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source, en passant par la cascade ou les vignes du Vallon. Sans parler des "canaux d’irrigation" qui jalonnent ce parcours pouvant vous mener sur le causse, les Rougiers du vallon…

Un groupe projet "ouvert"

À l’issue d’une réunion de travail, il a été décidé de former un groupe projet, afin de travailler sur la valorisation de l’empreinte Soulages sur cet axe. "Cela pourra se traduire par la création d’une estampille “Route Soulages”, la pose de panneaux rappelant l’œuvre de Soulages, la création d’une liaison douce… C’est un itinéraire qu’il faut faire vivre. Le groupe est ouvert et beaucoup d’idées sont en train de naître", a expliqué le président du Département.

Cette signalisation devrait être en place avant les vacances d’été, tout comme l’inauguration du nouveau nom du collège Kervallon de Marcillac. Qui portera donc le nom de Pierre Soulages. "Nous avons vu les derniers détails à apporter avec Colette Soulages, chez elle, à Sète. Mais le visuel proposé a été accepté", a poursuivi Arnaud Viala.

Conques se rapproche donc de Rodez. D’ailleurs, cet été, il y aura une petite tonalité ruthénoise aux abords du village qui surplombe le Dourdou. Notamment, sur le plan gastronomique, avec d’une part l’arrivée d’Émilie et Thomas Rousset, qui ont quitté leur restaurant de la place du Bourg pour celui du moulin de Cambelong, qui appartenait à Hervé Busset. Et d’autre part, celle de Stéphanie Lavernhe, qui a déménagé sa crêperie de la rue Louis Oustry vers le parvis de l’abbatiale. Preuve que Conques et Rodez ne cessent de se rapprocher.

Des journées des métiers d’art du 27 mars au 2 avril

Comme l’an passé, les Journées des métiers d’art (programmées partout en France du 27 mars au 2 avril) seront en partie placée sous le sceau de la route Soulages.

De nombreuses animations rythmeront la fin de semaine, que ce soit du côté de Conques ou dans les musées de Rodez notamment, ainsi qu’au Musée des métiers d’art traditionnels de Salles-la-Source. Ou une visite spéciale « Route Soulages » sera proposée au public. À l’aide de son smartphone, chaque visiteur pourra en effet découvrir le musée de manière originale et inédite : un parcours axé sur la relation entre la pratique artistique de l’artiste et l’artisanat.