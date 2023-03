Escrime : le Ruthénois Alexandre Bardenet s'adjuge la coupe du monde d'épée de Buenos Aires

Samedi 25 mars, le licencié de l'Escrime Rodez Aveyron a battu 15-13 le Chinois Minghao Lan en finale de l'épreuve internationale argentine. C'est la deuxième victoire individuelle de sa carrière en coupe du monde.

Quatre ans après sa première médaille d’or en coupe du monde d’épée d’Heidenheim (Allemagne), le Ruthénois Alexandre Bardenet a ajouté un succès retentissant à son palmarès. Samedi 25 mars, le champion du monde par équipes a remporté la deuxième coupe du monde de sa carrière, cette fois à Buenos Aires (Argentine).

Le 17e mondial, avant la compétition, est entré en lice en 32es de finale le matin et il s’est hissé jusqu’à la plus haute marche du podium en éliminant notamment son coéquipier, également champion olympique, Romain Cannone (15-12) en demie. Avant de s’imposer 15-13 en finale face au Chinois Minghao Lan. Cannone s'est quant à lui adjugé le bronze.

Limardo jusqu'en quarts

Du côté des autres Ruthénois en lice, Aymerick Gally (44e mondial) s'est hissé de poule vendredi pour rejoindre le tableau final. Il a été jusqu'en 16es de finale, où il a été défait 15-11 par l'Italien Valerio Cuomo. Et Ruben Limardo (14e) a réussi à atteindre les quarts, avant de s'incliner 15-10 contre Minghao Lan, vaincu deux tours plus loin par Bardenet.

La coupe du monde féminine se tient quant à elle en Chine ce week-end. Et une seule des deux Ruthénoises disputant le circuit international est de la partie. Lors de l'épreuve individuelle samedi 25 mars, Isis Washington (72e) s'est qualifiée pour le tableau final à l'issue de la phase de poule. Puis elle s'est hissée jusqu'en 16es de finale et a perdu 15-13 son duel avec la Hongkongaise et 2e mondiale Man Wai Vivian Kong.

Dimanche 26 mars, Alexandre Bardenet et Ruben Limardo continueront la compétition en Argentine, avec respectivement l'équipe de France et l'équipe du Vénézuéla pour l'épreuve collective. Et en Chine, Isis Washington représentera les Etats-Unis.