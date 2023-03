Espalion, une place forte de la culture occitane

L’assemblée générale de vendredi dernier a mis en évidence la grande vitalité de l’association des Amis de Joseph Vaylet Occitans en Roergue Nalt.

Après le mot d’accueil, la présidente Éliane Moisset a adressé ses vifs remerciements à Sylvie Taquet-Lacan et Francine Druon représentant la municipalité, Aline Pelletier conservatrice des musées départementaux, Nicolas Bessière, président de la communauté de communes, Valérie Delpérié de l’office de tourisme et tous les membres de l’association pour leur investissement. Elle a également remercié la municipalité pour la mise à disposition des locaux et la subvention accordée.

Une activité très soutenue

Il revenait ensuite au secrétaire Gérard Ferrand de rappeler la réorganisation de la bibliothèque au premier étage des prisons, le classement des dossiers de Joseph Vaylet, la préparation d’éditions, les réponses à des demandes, la gestion du site internet, etc. Le groupe chant a repris les répétitions et s’est produit avec les amis de Sébazac en juin à Perse et pour la veillée de Noël à Verrières. L’association a travaillé avec le comité de sauvegarde de Cohulet, des chercheurs ou curieux individuels, un groupe de Grisolles (visite de la ville et du musée en occitan).

De bonnes relations avec les collectivités

Des liens forts ont été entretenus avec le Département à travers l’exposition "L’ailleurs est ici" et la participation à l’enquête de l’I.O.A. ; avec la communauté de communes (visite des sites par le président Nicolas Bessière et sa directrice générale des services Claire Molinier) ; la mairie ; les Amis du PNR de l’Aubrac ; l’université (participation à la compilation Vidas avec présentation de Joseph Vaylet et Zéfir Bosc) et du félibrige – école littéraire- à travers des chapitres sur Emma Calvé et la poétesse Calelhon pour l’ouvrage à venir sur les reines du félibrige. Il ne faut pas oublier aussi les bonnes relations avec les associations : Maison de l’Aubrac-Jardin botanique, Tradition en Aubrac, le château de Calmont (Total Festum, l’IEO 12 prima occitana), les collèges avec la présentation de la ville et du musée aux classes bilingues de Saint-Affrique et Espalion.

Le recueil de vers de Joseph Vaylet "Rimas en lenga mairala" est paru en coédition avec le Grelh Roergàs.

Le bilan financier du trésorier Guy Bouloc a montré un léger déficit, mais des finances saines.

Continuer à promouvoir la langue

Présentés par Éliane Moisset, les projets ne manquent pas. Les activités actuelles (bibliothèque, dossiers en cours, groupe chant) vont continuer. Des investissements sont envisagés (rangements, informatique). Une formation avec le Cirdoc débutera le 3 avril. Sont également envisagées une publication pour valoriser l’œuvre des Majoraux Joseph Vaylet et Zéfir Bosc et des autres écrivains en occitan du Haut-Rouergue, une publication de poèmes d’amour de Joseph Vaylet, une publication numérique de textes d’Albert Girbal. L’association va poursuivre ses efforts pour la valorisation de la langue et de la culture oc (à travers les visites de la ville et du musée), un concert en juin, la veillée de Noël et peut-être des cours d’occitan. Reste à régler la propriété des ouvrages de la bibliothèque avec l’association Musée et Bibliothèque Joseph Vaylet.

En conclusion, Aline Pelletier et Nicolas Bessière ont fait le point sur le projet du futur musée de Société. Une séance de travail à ce sujet va être organisée avec la communauté de communes. Il est aussi noté l’importance de continuer à œuvrer pour construire une solution fonctionnelle et pérenne pour la future bibliothèque.