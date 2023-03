Taussac. La Légion d’honneur pour Antonin Baduel

Il y avait beaucoup de monde récemment à la salle des fêtes de Taussac, où s’est déroulée une émouvante et très belle cérémonie pour assister à la remise de la Légion d’honneur à titre militaire à Antonin Baduel accompagné de son épouse Henriette Baduel. Tous deux résident à Peyrat, commune de Taussac. Après une messe et le dépôt d’une gerbe au monument aux morts et profitant du 61e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, organisée par la Fnaca, entouré de sa famille, ses proches, les représentants de la Fnaca, les élus, les représentants des pompiers et de la gendarmerie, le colonel Didier Gineste, président des membres de la Légion d’honneur de l’Aveyron, a rappelé le parcours militaire du récipiendaire déjà récompensé en 1972 par la médaille militaire pour ses remarquables états de service lors de ces 26 mois d’opérations de sécurité et du maintien de l’ordre en Afrique du nord ainsi que ses qualités humaines "sa discipline, son courage et son sang-froid". Le colonel Gineste a alors prononcé la formule fixée par le code de la Légion d’honneur "M. Antonin Baduel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevallier de la Légion d’honneur. Aujourd’hui, c’est la République qui vous honore".

Ce furent également les mots prononcés par le sénateur Jean-Claude Anglars, sénateur de l’Aveyron (Occitanie) en lui attribuant la médaille du Sénat.

Les membres de la Fnaca, représentés par Germain Tarrisse et René Pagès, ont également tenu à lui remettre le diplôme d’honneur de porte-drapeau en reconnaissance de ces 15 années de fidélité à cette fonction.

Ses fils lui ont rendu également un vibrant hommage notamment en lisant un poème, mais pas n’importe lequel, celui-là même écrit par ce jeune appelé, leur papa, au clair de lune dans ses lointaines contrées, intitulé "Nuit de garde, à mon ami auvergnat."