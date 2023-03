La ville de Paris affirme avoir l'eau la moins chère de France

L'eau une ressource de plus en plus protégée fait partie des biens communs. Son prix peut être un frein d'accès. La Ville de Paris affirme avoir l'eau la moins chère de l'Hexagone.

"L’eau de Paris est la plus économique des eaux, pour tout type d'usages au quotidien : elle coûte moins de 0,004 € le litre", annonce la Ville de Paris.

Et d'expliquer qu'au "1er janvier 2023, le prix total du mètre cube d'eau s'élève à 3,83 € /m3 TTC hors abonnement. Malgré l'évolution des tarifs, l’eau à Paris reste la moins chère de la métropole. La dépense quotidienne en eau pour une famille de 4 personnes à Paris est d’environ 1,8 €. Le calcul est très avantageux pour l'eau de boisson : un Parisien qui boit 1,5 litre d’eau de Paris par jour dépense seulement 2 € par an !"

Enfin, il faut avoir à l'esprit que ce prix comprend "la protection et l’entretien de la ressource, le captage, le traitement en eau potable, le transport, la surveillance, la distribution mais aussi la collecte des eaux usées et leur épuration avant leur retour dans le milieu naturel, sans oublier les redevances pour financer les actions de protection des eaux".

Il y a eu beaucoup de clichés et d'appréhension sur la qualité de l'eau à Paris, mais il faut savoir que l'eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé de France. Pour être reconnue potable, l'eau doit respecter deux conditions essentielles : ne pas contenir de germes ou de bactéries susceptibles de provoquer des maladies et ne pas présenter de concentrations de substances indésirables supérieures aux normes. L’eau de Paris respecte les 56 paramètres de potabilité définis par le code de la santé publique dans le cadre des normes européennes qui forment le standard de qualité sanitaire le plus élevé au monde. Que les Parisient se rassurent donc, elle ne présente aucun risque pour la santé d’une personne qui en consommerait toute sa vie.