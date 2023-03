L’exposition "Retour rapide" réunit trois artistes

Trois artistes basés à Villefranche ouvrent la saison 2023 de l’Atelier Blanc et inaugurent un projet artistique et culturel dédié au Temps à l’invitation de l’Espace d’art contemporain. Une exposition intitulée "Retour rapide". Célie Falières est née en 1987 dans le Cantal.

Elle est diplômée de l’École Estienne de Paris en 2008 et de la Haute école des arts du Rhin de Strasbourg en 2012. Elle vit et travaille à Villefranche-de-Rouergue. Récoltant la matière qui l’entoure (argile, végétaux, bois, tissus, rebus…) Célie fabrique des objets qui sont autant de mises en forme d’une pensée latente.

Complicité immédiate

Son travail puise et tord le répertoire des sciences naturelles, de l’histoire de l’art et de l’artisanat. La collection et l’inventaire, empruntés à la démarche scientifique, lui servent à investiguer l’espace, la matière, le vécu dans une aspiration à comprendre le monde sous forme d’installations combinant vidéo, sculptures, objets trouvés et images. Elise Mazac et Robert Drowilal sont nés respectivement en 1998 à Villefranche et en 1986 à Rodez. Mazaccio est diplômée de la School of Visual Arts de New York en 2012 et de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2012. Drowilal est diplômé de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne en 2008 et des Beaux-Arts de Nantes en 2010. Dès leur rencontre, leur complicité a été immédiate. Influencés tous deux par l’art conceptuel, la peinture pop et la Pictures Generation, ils mènent un travail basé autour de collimage incluant photographies, collages et peintures murales et déconstruisent les représentations qui façonnent les imaginaires contemporains. Les trois artistes font résonner leurs univers à L’Atelier Blanc, chemin de la Rive Droite et au Moulin des Arts de Saint-Rémy jusqu’au 11 juin 2023.

Entrée libre, du jeudi au dimanche de 14 heures à 19 heures, ou sur rendez-vous au 06 26 84 59 87/www.atelier-blanc.org.