Bozouls. Pour la Journée des chemins, Codever a rouvert un linéaire d’un kilomètre

Ce samedi 18 mars, rassemblés par Codever (collectif de défense des loisirs verts), une grosse vingtaine de volontaires issus de plusieurs pratiques de loisirs, en particulier des motards du club de Saint-Côme et des sportifs de Sports Causse Aventure, s’est attachée à rouvrir un chemin de plus d’un kilomètre sur la commune de Bozouls près de Gavernac.

La structure Codever verts remercie le maire de Bozouls et ses services techniques pour leur aide matérielle ainsi que les agriculteurs riverains qui se sont portés volontaires pour évacuer l’énorme quantité de bois et broussailles sortie du chantier. Ce chemin rendu à la circulation de tout le monde permettra de tracer de nouveaux circuits dans la région. L’action débutée devant la mairie de Bozouls par un café fouace offert par Codever 12 se terminera par la pose de panneaux invitant les utilisateurs à respecter le site et le travail des volontaires.

Les journées des chemins ont pour but de montrer au grand public l’intérêt que portent les participants des loisirs verts aux chemins ruraux et à la protection de l’environnement. L’opération consiste en des chantiers et d’entretien des chemins ruraux ou de nettoyage de chemins souillés (dépôts d’ordures sauvages par exemple).

Depuis 1994, plusieurs centaines de communes rurales ont accueilli un chantier avec le soutien du maire.