Rugby : Decazeville pour croire encore à la qualification

Aux portes de la qualification en phases finales, Decazeville (7e) espère ramener le plus de points possible de Vichy (11e), dimanche 26 mars (15 heures) à l'occasion de la 20e journée de Fédérale 2.

Se donner les moyens de la qualif’

Un résultat à Vichy (11e) dimanche 26 mars (15 heures) ne suffirait pas encore, mais le Sporting decazevillois (7e) se donnerait une chance de pouvoir décrocher la dernière place qualificative pour les phases finales, après une saison presque incroyable pour un promu. Une saison que les joueurs et entraîneurs n’ont pas envie de terminer le 16 avril lors d’un dernier déplacement à Monflanquin. À Decazeville, on veut croire à la qualif' et on s’en donne les moyens : "Cela va se jouer au mental. Le maintien est assuré, nous pouvons encore prétendre aux phases finales. Jouons le coup à fond", confirme Anthony Julian, entraîneur du Sporting.

Comme une vraie rencontre de phases finales, la formation decazevilloise est partie hier pour Vichy, avec la ferme intention de faire aussi bien que ses adversaires directs. Comme le souligne Anthony Julian, deuxième coach du SCD : "Nous devons faire aussi bien que LSA et Causse Vézère qui ont gagné là-bas. En nous permettant de partir la veille, le club fait un effort pour nous mettre dans les meilleures conditions." Pour autant, le classement ne sera pas figé au terme de cette journée de championnat. Vichy ne reste qu’une étape dans cette fin de saison et les deux dernières rencontres scelleront la place des hommes du Bassin.

Thomas Fernandez de retour

En attendant le trille final salvateur ou pas, les entraîneurs doivent composer une nouvelle fois avec quelques blessures. Le pilier Gabriel Grasset est touché aux cervicales et laissé au repos, tout comme Mickaël Lavergne, ayant pris un coup à une épaule. Malgré l’absence pour raison personnelle de Romain Barascud, la formation du SCD reste compétitive avec le retour de Thomas Fernandez qui sera remplaçant et pourrait apporter sa fraîcheur en seconde période. L’ossature de l’équipe de Decazeville reste classique dans son ensemble avec des joueurs rompus à l’exercice et toujours prêts à en découdre. Reste maintenant à valider une saison déjà réussie.