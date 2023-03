Rugby : Maxime Worczynski, pied au plancher à Rodez

À 18 ans, le Columérin arrivé à l'été 2022 à Rodez vivra un dimanche 26 mars (15h30) à responsabilité au poste d’ouveur-buteur dans un duel qui doit qualifier les siens en phases finales de Fédérale 3.

Le débit est calme, posé. Sa mèche rebelle ne bouge pas. La pression de commencer un match qui doit qualifier les siens en phases finales au poste de N°10 et avec le statut de buteur N°1, le tout devant son public, ne semble pas l’envahir. Il faut dire que nous ne sommes que jeudi lors de cette entrevue avec l’étudiant en Staps à Rodez, Maxime Worczynski (1,81 m, 80 kg). Mais à peine majeur, celui qui n’a été titularisé qu’à deux reprises en charnière cette saison va avoir la lourde tâche de suppléer les habitués du poste, face à Pont-du-Casse en match en retard dimanche 26 mars à Paul-Lignon (15h30).

Déchirure de neuf centimètres pour Jean-Simon Dressayre

Enzo Delagnes a terminé sa saison après une rupture des ligaments d’un genou il y a déjà plus d’un mois. Et Jean-Simon Dressayre "souffre d’une déchirure de 9 cm aux ischios ", selon son coach Jérôme Broseta. "Il est parti sur un protocole à 30 jours. L’objectif, c’est de le retrouver pour les phases finales." Passer des Crabos de Colomiers, son club de toujours, à la Fédérale 3 seniors avec Rodez, sans pointer dans la case espoirs comme son âge lui en donne le droit, ne l’a pas beaucoup chamboulé cet été, au moment de son arrivée.

"Je ne ressens pas vraiment de différence", dit celui qui, habitant proche du stade Bendichou, est arrivé au rugby dès l’âge de cinq ans, mais seulement au hasard d’une après-midi découverte. Passionné depuis, il a surtout évolué à l’arrière cette saison avec Rodez, notamment comme remplaçant. Polyvalent, il l’assure néanmoins : "Je préfère jouer en 10. Car c’est là qu’on anime le jeu. J’adore ça !" Et déjà cette saison, il a pu dépanner pour les tentatives au pied ; alors que ce dimanche après-midi, Corentin Aigouy pourrait aussi lui filer un coup de main dans ce registre quand il entrera sur le terrain.

En tout cas à Rodez, Worczynski se dit "très épanoui ", "heureux " de la confiance témoignée, en N°15 comme N°10. Lui qui, en compagnie de ses potes columérins Noé Bobet et Aymeric Vinuesa, a poussé lui-même les portes du club en août. "Sur parcoursup, on n’a pas été pris en Staps à Toulouse, mais à Rodez. Dès lors, on a contacté le club en trouvant le contact de Patrick Furet (le manager) sur internet." Une aubaine pour Rodez, comme pour lui qui entend bien revêtir encore la saison prochaine le maillot sang et or. Et pourquoi pas en Fédérale 2 ? Pour cela, il faudra d’abord valider la qualification. Avec un Worczynski pied au plancher !