Sobriété énergétique : la Ville de Paris vise 10% d'économie cet hiver

Piscine, bâtiments publics, services publics...Plus rien ne va échapper à la Ville de Paris qui veut traquer toutes les économies énergétiques.

Baisse des températures dans tous les bâtiments publics, extinction dès 22h de certains éclairages et bâtiments municipaux, lutte contre la précarité énergétique, la Ville de Paris met en action depuis fin septembre, des mesures pour faire face à la crise énergétique. Objectif : 10 % d'économie cet hiver.

Un été le plus chaud jamais enregistré en Europe, une crise énergétique annoncée comme étant la plus importante depuis les années 1970, une augmentation fin août des tarifs de l’énergie (1 000 € MWh, soit 12 fois le prix constaté à même époque il y a un an)… La nécessité de la sobriété énergétique et de la transition écologique s’imposent. Face au risque de pénurie, un effort national de sobriété à toutes les échelles doit se mettre en place.

Les mesures de sobriété de la Ville de Paris permettront d'atteindre dès les prochaines semaines quelque 60 Gwh d'économies d'énergie, soit pour le patrimoine de la Ville plus de 80 % de l'objectif de 10% d'économie demandé au niveau national pour cet hiver. D'autres mesures de sobriété seront annoncées très prochainement. Anne Hidalgo, Maire de Paris, a également mobilisé les acteurs économiques parisiens cette semaine, elle leur proposera une rencontre dans les prochains jours.

Les services publics parisiens représentent 2 % des consommations du territoire, un pourcentage qui s'élève à 3-4 % en comptant la gestion déléguée. Si elles étaient en baisse de 11 % en 2020 par rapport à 2004, la hausse des coûts de l’énergie (près de 50 %) pourrait coûter 30 à 34 millions d'euros supplémentaires à la Ville cette année. La journée, la température des bâtiments publics passe de 19° à 18 °C progressivement.

La nuit, un réglage systématique de la température à 12° est prévu ainsi que lors des périodes inoccupées des bâtiments. Avec le matin un décalage de 30 minutes pour la remise en chauffe.

Pour rappel, ces mesures seront mises en œuvre en concertation avec les utilisateurs des bâtiments et des équipements, notamment les communautés éducatives. Ces baisses ne concerneront pas les Ehpads ou autres bâtiments accueillant des publics sensibles comme les crèches.

Les 31 piscines municipales sont elles aussi moins chauffées d'1° . Elles passent à 26 °C dans l’eau et 25 °C dans l’air. Pour les piscines en délégation de service public, la Ville a invité les gestionnaires à en faire de même.