Réquista. Théâtre en Ségala peauffine les répétitions de son dernier spectacle

Pour le plus grand plaisir de son fidèle public et pour la douzième année la troupe locale réquistanaise Théâtre en ségala remontera sur les planches de la salle de spectacle du bourg.

Neuf acteurs toujours motivés et talentueux ont repris activement les répétitions afin de régaler un public qu’ils espèrent aussi nombreux et conquis que lors des épisodes précédents et qu’ils ont su bien amuser par leurs gags hilarants. Les artistes travaillent d’arrache-pied et dans la bonne humeur pour présenter une pièce cocasse, réaliste, empreinte de générosité et de joie de vivre pour les faire rire, un facteur de bonne santé. Ils vous invitent cette année à une "dégustation chez Annette et Louis", dégustation un peu particulière, à consommer sans modération… mais vous n’en saurez pas plus avant le rendez-vous des 28 avril à 20 h 30 et 30 avril à 14 h 30 à la salle de spectacles de Réquista.