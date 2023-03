Rignac. Toulouse-Lautrec était au programme de Rencontres citoyennes

Une soixantaine de personnes a assisté à la conférence sur la vie d’Henri de Toulouse-Lautrec organisée par l’association Rencontres citoyennes. À l’animation, Jean Renoux, un conférencier passionné d’art et d’architecture qui a passé 45 années en Floride. Il a donné des conférences et des cours de français dans les universités et a décidé de venir s’installer à Aubin. C’est avec humour qu’il a décliné la vie de cet artiste né à Albi, à la fois peintre, dessinateur, lithographe, illustrateur.

Trop souvent incompris, il souffrait d’une maladie génétique très rare. Considéré comme l’âme de Montmartre et après une vie tumultueuse, Henri de Toulouse Lautrec mourut victime d’une hémorragie cérébrale alors qu’il n’avait pas 37 ans.

Il a laissé 735 peintures, des centaines de dessins et lithographies comme "La Goulue du Moulin Rouge" ainsi que plusieurs milliers de dessins dont certains ont été présentés en 1900 à l’Exposition universelle. La prochaine conférence organisée par l’association aura lieu jeudi 20 avril avec pour thème "Les sorcières". Elle sera animée par Hervé Olivié.