Attractivité : un dispositif expérimental pour attirer les jeunes vétérinaires en Aveyron, une première en Occitanie

Aux côtés des vétérinaires, le conseil départemental vient de lancer un dispositif expérimental d'aides pour attirer les étudiants et leur permettre de s'installer, comme c'est le cas pour les médecins. Crucial pour la survie de l'élevage aveyronnais.

Comme il sait le faire depuis plus de dix ans avec les médecins (auxquels se sont rajoutés les dentistes puis l'ensemble des professionnels de santé), le conseil départemental à travers son Agence départementale attractivité et tourisme (Adat) vient de lancer une vaste campagne d'action de séduction à l'adresse des vétérinaires.

Un dispositif expérimental

Un dispositif expérimental qui constitue une première en Occitanie, a été voté ce vendredi 24 mars par la commission permanente réunissant l'ensemble des conseillers départementaux.

Et l'objectif est clair : inciter les étudiants des écoles vétérinaires à poser leurs valises sur un territoire aveyronnais qui accuse sinon un manque crucial de professionnels dans ce secteur, du moins un déficit prévisible en matière de renouvellement pour les années qui viennent.

De grands risques pour l'élevage

Il en va de la bonne santé de l'élevage dans un département phare en ce domaine, "la densité agricole en milieu rural ne doit pas être entravée par un manque de vétérinaires", prévient à cet effet le président du Département, Arnaud Viala."Et s'il n'y a plus de vétérinaires en activité, il n'y aura plus de vêlages, plus de vaccinations", relève Viriginie Firmin, conseillère départementale en charge de ce dossier.

Il est vrai, comme un peu partout en France que le manque de praticiens impacte avant tout les animaux d'élevage, et bien moins les animaux domestiques. L'État, par manque de financements propres, a autorisé les collectivités locales à s'emparer des mesures d'accompagnement à l'installation.

"Et c'est dans le cadre prédéfini par la loi que nous avons mis en place ce dispositif expérimental à travers des aides aux investissements nécessaires aux cabinets vétérinaires pour accueillir des jeunes, mais aussi des aides pour l'accueil des stagiaires tutorés et aussi sous la forme d'indemnités de déplacements pour les étudiants", détaille Jean-Luc Calmelly, président de l'Adat.

Rendre agréables les conditions de travail

Convaincre les étudiants en école vétérinaire (dont celle de Toulouse, la plus proche) de découvrir l'activité rurale et surtout de s'y adapter n'est pas si évident. Les conditions de travail, nuit et jour et par tous les temps, les distances à parcourir d'autant plus vastes qu'il faut compenser souvent le manque de vétérinaires de proximité en panne de remplaçants, n'arrangent pas la charge de travail que les jeunes générations veulent de plus en plus pouvoir maîtriser.

"À nous de leur proposer des conditions agréables et des actions à mettre en place pour qu'ils puissent rester", appelle de ses vœux le Dr Lionel Lafon, vétérinaire à La Primaube et président du Groupement technique vétérinaire de l'Aveyron.

Le déficit (actuel ou futur) de praticiens est difficile à évaluer dans le département, seuls le centre et le nord de l'Aveyron s'en sortent à peu près bien. Et difficile d'évaluer le budget que la collectivité pourra consacrer à ce dispositif qui ne fait que démarrer. En revanche, la volonté des élus et des professionnels d'attirer de futurs vétérinaires reste quant à elle très affirmée.