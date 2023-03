Aveyron : le festival Esta Poulit d'Auzits fête ses dix ans en… fanfare !

À Auzits, voilà maintenant dix ans qu’Esta Poulit tisse un lien social par l’intermédiaire de l’animation musicale du village, cela se fête !

Déjà dix ans que le festival Esta Poulit fait parler de lui. Créé en 2013, cet événement musical convivial et festif, attaché aux racines locales, attire un public de plus en nombreux et fidèle dans le village d’Auzits. Son objectif : proposer des spectacles de qualité, à prix abordables. Sa marque de fabrique : "du rock français, du ska festif, ou encore des chansons occitanes, un étonnant mélange le tout dans une ambiance familiale". Une programmation musicale variée et inédite, agrémentée de têtes d’affiche et de jeunes groupes locaux.

Samedi 8 avril : le groupe Nadau, c’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent. C’est un spectacle bilingue de 2 heures (humour, impertinence, tendresse, poésie). Nous aurons le groupe local La Vieille Dame en première partie de soirée (du made in Auzits).

Vendredi 14 avril (3 concerts) : Tagada Jones, voilà déjà plus de vingt ans que ce groupe parcoure les scènes nationales et internationales avec son punk-hardcore, traversant 25 pays, produisant neuf albums studio et brûlé les planches à plus de 1 800 reprises !

Outrage, du "Punk Rock Cuivraille". Depuis la naissance du combo en 1996, le groupe distille sa vision du punk rock armée de compositions incisives et d’une réserve intarissable d’énergie. Kurt 137 (punk), ce sont des titres en français aux mélodies énergiques avec des guitares puissantes et incisives, soutenues par des rythmes tour à tour percutants ou plus calmes.

Samedi 15 avril (4 concerts) : Grayssoker, qui aurait un jour pensé qu’accordéon et techno feraient bon ménage ? Le nouvel ovni de la scène électronique française, Grayssoker prouve que tout est possible. Goulamas’K, une musique à l’énergie dévastatrice et contagieuse, un ska rock trad puissant où les instruments électriques et traditionnels se côtoient sans complexe.

Los Tres Puntos, c’est l’entrain du ska et la rage du punk rock pour un cocktail à réveiller les morts. Rythmique effrénée et implacable relevée par une section cuivre virtuose, où les textes chantés en français et espagnol croquent le quotidien de notre époque sombre et torturée.

Onda Ya est un univers de musiques afro-latines porté par deux voix aux ondes envoûtantes et harmonieuses, celles des chanteuses Ámbar et Elsa, ainsi que leurs "compadres", quatre musiciens expérimentés qui redessinent un répertoire de chansons.

Infos pratiques

Billetterie : office de tourisme de Rignac, office de tourisme de Decazeville et Cransac, mairie d’Auzits, en ligne (esta-poulit.festik.net). Le concert de Nada est déjà complet.

Navettes gratuites : les 14 et 15 avril au départ de Rodez et Decazeville. Restauration rapide et buvette sur place. Animations pour enfants. Camping gratuit mis à disposition des festivaliers.