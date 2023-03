Marcillac-Vallon. Bien s’informer, ça s’apprend à tout âge

Récemment, la journaliste Lola Cros est venue à la rencontre des membres de l’association "Citoyen’Âge" de l’Ehpad Saint-Joseph. Une initiative pensée par la directrice, Claire Bouloc. Pendant près de 2 heures, l’échange s’est construit entre les résidents et Lola Cros autour de l’information : comment travaillent les journalistes, comment choisissent-ils les informations qu’ils traitent, quels sont leurs devoirs déontologiques pour respecter les propos recueillis tout en protégeant leurs sources…

"Chaque personne demeure citoyenne à part entière par-delà l’âge et les handicaps", a réagi Claire Bouloc. Et d’ajouter, "Lola Cros s’est adressé à nous en sincérité avec des mots simples et accessibles. Elle les a écoutés avec bienveillance, si bien qu’on en aurait oublié le goûter. Et aujourd’hui, ils en parlent encore tant l’intervention les a touchés".

De son parcours de journaliste dans la presse locale, de son travail quotidien, du bouleversement qu’a représenté l’arrivée d’internet dans l’information mondiale, des réseaux sociaux qui permettent à chacun de s’exprimer, et même de la "fatigue informationnelle". Beaucoup de sujets ont été abordés. En partageant son expérience, Lola Cros a distillé quelques outils pour permettre à chacun de s’informer en conscience, "parfois moins mais mieux", et de vérifier les informations que nous recevons chaque jour comme des vagues successives. "Nous n’avons pas le temps de les recevoir, de les comprendre et de les digérer qu’une deuxième vague nous submerge", a déclaré Lola Cros.

Les résidents ont retenu le parallèle de l’information et de l’alimentation : finie la "malbouffe informationnelle", place à un "régime informationnel", qui soit à la fois plus nourrissant et plus digeste, grâce à des circuits courts de l’information plus humains. Cette sensibilisation permet à chacun de se réapproprier sa consommation d’information et d’être ainsi un citoyen éclairé. Un message bienvenu auprès des résidents de l’Ehpad, qui ne manquent aucun rendez-vous avec leurs informations locales quotidiennes