Carte scolaire en Aveyron : les écologistes dénoncent la suppression de postes à Marcillac

Des postes supprimés, mais aussi des classes qui vont être fermées.



La direction des services départementaux de l’éducation Nationale (DSDEN) a dévoilé une nouvelle carte scolaire pour la rentrée prochaine. Plusieurs suppressions de postes sont prévues, notamment à l’école Jean-Auzel et au collège Kervallon de Marcillac. Les écologistes dénoncent cette décision.

Une conférence de presse organisée

Lors d’une conférence de presse, ils ont apporté leur soutien à la mobilisation qui a eu lieu devant l’école Jean- Auzel. : "Elle va encore perdre un poste à la rentrée prochaine ; ça fait déjà deux suppressions en moins de trois ans. Au collège Kervallon, la dotation horaire va baisser et l’établissement devra supprimer une à deux classes, ainsi que certaines options. On va avoir des classes à plus de 30 élèves et des conditions de travail dégradées."

"Quel est l'avenir d'un village sans école ?"

Originaire de Marcillac, Léon Thébault, ex-candidat EELV-Nupes aux législatives, considère que "ces postes en moins menacent également l’attractivité de nos écoles et de nos villages." Il estime qu’il faut "maintenir nos écoles et collèges de proximité car ils participent à faire vivre notre territoire. Quel est l’avenir d’un village sans son école ? Comment attirer des jeunes et des familles avec des établissements scolaires surchargés ? L’attractivité d’un village c’est son cadre de vie, ses services et ses écoles." Les écologistes demandent à la DSDEN de "mettre fin à l’hémorragie" et appellent les élus locaux à "se mobiliser massivement pour faire pression".