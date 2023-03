Villefranche-de-Rouergue. Clap de fin de saison pour l’entente Villefranche-St-Antonin

La défaite à Labruguière met fin à la saison de l’entente. Un match qui laisse des regrets.

Clap de fin pour l’entente Villefranche/Saint-Antonin qui a terminé sa saison sur la pelouse de Labruguière en s’inclinant en seizième de finale du championnat d’Occitanie sur le score de 35 à 21 (mi-temps 25 à 7) à l’issue d’un match où les joueurs ont fait honneur au maillot et fait douter l’adversaire jusqu’au coup de sifflet final. L’entente peut nourrir de légitimes regrets. Paralysés par l’enjeu, fébriles, durement pénalisés pour des positions de hors-jeu peu évidentes, les visiteurs vont rater l’entame du match et passer à côté de leur sujet au contraire des locaux qui vont entamer la rencontre tambour battant avec un gros volume de jeu et un soutien permanent au porteur du ballon. La défense visiteuse va s’incliner par quatre fois contre un seul essai d’Arthur Dega.

A la pause le score est lourd et on craint le pire côté visiteur d’autant plus que les locaux vont profiter à la reprise d’un fort vent d’autan. Que nenni, l’entente va enfin se libérer, envoyer du jeu et inscrire un magnifique essai par Tom Javelaud. L’entente montre son vrai visage et à l’heure de jeu se produit un fait de jeu défavorable aux visiteurs : un en-avant volontaire local sur une situation d’un contre deux sur la ligne des quarante mètres tarnais prive les visiteurs d’un essai quasi certain en raison de la vitesse de Tom Javelaud. Un essai qui aurait pu influencer le cours du match et mettre la pression sur les locaux. Rageant. Pour la même faute, les visiteurs avaient écopé d’un carton jaune. Malgré ce coup du sort, les visiteurs continuent à y croire et faire de la résistance. Sentant le danger, les locaux vont réagir et inscrire un essai en force et se donner de l’air.

L’entente va conclure ce match avec un essai du capitaine Quentin Plane. Une défaite avec un score quelque peu sévère mais logique en raison d’un premier acte raté. La maîtrise et l’expérience de Labruguière ont pris le pas sur la fougue et la jeunesse des visiteurs. Les joueurs de l’entente ont échoué et voient leur saison prendre fin, mais ils sont tombés les armes à la main et ont livré un combat de toute beauté. Le groupe a fait preuve de solidarité, d’un état d’esprit et de corps remarquables et aurait mérité une autre issue. Merci et félicitations aux joueurs et entraîneurs pour leur saison.