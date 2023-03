Olemps. Des séances d’éveil musical parents-enfants appréciées dans les crèches de l’AFR

Durant le mois de mars, la commission Petite Enfance de l’AFR et les crèches L’enfant do et Do-Ré-Mi ont proposé des séances d’éveil musical autour de comptines pour les parents et les enfants des deux structures. Quatre séances ont attiré 25 familles autour de Sandra Nordmann.Thérapeute familiale, installée à Rodez, elle intervient également dans des lieux d’accueil de la petite enfance. Mais Sandra est également musicienne et ses instruments l’accompagnent pour partager et transmettre des chansons à travers le jeu.

Elle rencontre une fois par mois les enfants de la crèche et de la micro-crèche mais Caroline et Davina, leurs responsables, ont souhaité organiser des moments d’échanges en famille, sans contraintes horaires, en toute décontraction.

D’emblée, Sarah explique : "On va chanter, jouer, sauter, danser et manipuler des instruments". On commence en douceur en se présentant en langue des signes puis on enchaîne les comptines sur les genoux des parents. Puis, chacun choisit un ou plusieurs instruments et les papas sont les premiers à se servir et à s’amuser ! L’ambiance monte d’un cran, on se lève, on marche, on court, on saute au son du ukulélé ou de l’accordéon !

La chanson de la pluie dans la savane ou la polka du Père Machin rallient tous les suffrages! En fin de séance, un goûter est servi au cours duquel le dialogue s’installe car, souligne Davina "l’aide à la parentalité fait aussi partie de notre travail et les parents sont plus disponibles un samedi matin que le soir en sortant du boulot".