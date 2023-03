DOSSIER (2/4). Immobilier en Aveyron : une croissance du marché qui marque le pas

Dans un contexte géopolitique, social et économique particulièrement inquiétant, la croissance du marché immobilier aveyronnais, qui avait battu des records en 2022 (lire notre édition du 20 décembre 2022), marque le pas au cours du premier trimestre 2023.

« Il y a peu de biens à louer sur le marché aveyronnais, ce qui fait mécaniquement augmenter le prix des loyers. Cette pénurie est particulièrement prégnante sur les appartements en ville et en partie liée au grand nombre de séparations de ces derniers mois, note Cindy Mazenc de MGB Immo Concept à La Primaube et secrétaire de la Fnaim Aveyron. Pour répondre à la demande de ces personnes qui se retrouvent seules et locataires, la solution temporaire idéale et très recherchée, c’est le meublé. » Et sa collègue Pauline Carel, responsable de Carel Immobilier à Rodez et co-présidente de la Fnaim, de compléter : « Les gens recherchent du locatif de qualité. Il y a eu beaucoup d’investissement locatif ces dernières années. Lorsqu’on a des maisons ou appartements récents ou rénovés, ils sont immédiatement loués. Ne restent sur le marché que les biens vieillissants qui n’ont pas subi de travaux de rafraîchissement et dont personne ne veut. »

Au 1er juillet 2021, l’entrée en vigueur de la réforme du Diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire pour la mise en location ou en vente d’un logement, concernait 40 % du parc immobilier. Depuis le 1er janvier 2023, il est interdit de louer des logements consommant plus de 450 kWh par m² par an d’énergie finale, ce qui correspond aux biens classés G. « Cela réduit encore le nombre de biens à la location, les prix vont donc continuer de grimper. Ce qui ne pourra plus se louer se vendra », estime Christophe Bages de Bages Immobilier implanté à Rodez et Baraqueville et co-président de la Fnaim.

Les prix de vente stables depuis 6 mois

Au niveau des transactions immobilières justement, l’Aveyron accuse un ralentissement du marché, notamment dû à la hausse des taux d’intérêt qui réduisent la capacité d’emprunt. « Ils devraient atteindre voire dépasser 4 % d’ici la fin de l’année, prédisent les agents immobiliers de la Fnaim. Les gens pensent que de ce fait, les prix vont baisser, mais ce n’est pas encore le cas en Aveyron où ils sont stables depuis six mois. » Et Cindy Mazenc de reprendre : « C’est le neuf qui chute avec quasiment pas de ventes de terrains nus et une baisse de plus de 40 % du nombre de permis de construire déposés en 2022, notamment liée à l’augmentation du prix des matériaux. Aujourd’hui, entre le prix du terrain, les frais de notaire et la maîtrise d’œuvre, il faut minimum 300 000 euros pour se lancer dans la construction individuelle. Du coup, les gens de reportent sur l’ancien, moins contraignant au niveau de la réglementation thermique et bénéficiant d’une TVA plus avantageuse. »

Les agents immobiliers de la Fnaim font un constat unanime : la période est particulière. « Dans un climat anxiogène avec l’inflation, la guerre en Ukraine et le changement climatique, il y a une forme d’inquiétude. Ceux qui peuvent se le permettre se mettent en situation d’attente », constate Christophe Bages. « Les gens sont beaucoup plus regardant qu’avant sur les diagnostics, ils veulent connaître le détail des charges, calculent les hausses des coûts de l’énergie, demandent les procès-verbaux d’assemblées générales pour les copropriétés… Et pour analyser tout cela, ils ont besoin d’être accompagnés et se reposent beaucoup sur nous ce qui valorise nos compétences et notre expertise », se félicite Cindy Mazenc.