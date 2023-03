Saint-Christophe-Vallon. La Communauté de communes lauréate de l’appel à projet Avélo2

Sous l’impulsion de la commission "politiques énergétiques" présidée par Sylvain Couffignal, la Communauté de communes a décidé de s’emparer du sujet des mobilités douces. C’est dans ce cadre qu’elle a répondu à l’appel à projets "Avélo2" lancé par l’État en 2022. L’ensemble des éléments qui ont pu être mis en avant dans le dossier-réponse, et notamment la fine connaissance des problématiques de mobilité du quotidien mis en exergue par le diagnostic territorial du PLUi, a permis à la Communauté de communes d’être retenue. En effet, dans le cadre de l’élaboration de ce diagnostic, le sujet des mobilités douces est ressorti comme une des principales attentes des habitants du territoire. Cet élément était renforcé par des données statistiques montrant qu’en l’absence notamment d’infrastructures sécurisées, les habitants étaient contraints d’utiliser leur voiture pour de très courts déplacements. Pour la Communauté de Communes, le fait d’’être lauréate de l’appel à projets lui ouvre les portes d’un financement à hauteur de 50% des études qu’elle a confiées au bureau d’études Immergis. En lien avec les élus de la commission, mais également avec la population qui sera associée à ces réflexions, il appartient désormais au bureau d’études d’établir des propositions de schéma directeur des "modes actifs". Les lauréats à l’appel à projet sont aussi accompagnés personnellement par l’agence de l’énergie (ADEME) et le Céréma. Concernant la mobilisation de la population, Sylvain Couffignal indique qu’elle sera "très rapidement consultée par le biais d’un questionnaire et d’un outil convivial de cartographie participative qui permettra à chacun de matérialiser ses attentes et ses points de vigilance". D’ici là, il encourage les habitants à se rendre au Manoir de Valady le vendredi 31 mars pour la diffusion du film documentaire "Virage vers le Futur" qui sera suivie d’un débat. . Sylvain Couffignal indique qu’il est conscient que "la Communauté de communes s’engage dans un projet de long terme". En effet, même si le schéma directeur n’est pas encore établi, nul doute que les investissements qui seront nécessaires devront s’inscrire dans la durée, probablement plus de 10 ans. Sur ce sujet il se montre résolu en affirmant qu’il "est important de fixer une trajectoire... et d’aller en temps voulu chercher des financements extérieurs !"