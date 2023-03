Espalion. Le club de rando a fêté ses 30 ans en grande pompe

Cet anniversaire a été marqué par une journée à l’image du club : sportive, familiale, conviviale et… un peu gastronomique.

C’est à la salle de fêtes de Saint-Côme-d’Olt que le président André Berthomieu et toute son équipe de bénévoles avaient donné rendez-vous ce samedi, à l’heure du petit café du matin, aux adhérents. Club de rando oblige, une belle randonnée vers les berges du Lot agrémentera la matinée.

30 ans, trois présidents

Le moment "protocolaire" d’avant apéritif était honoré de la présence des anciens présidents, Claude Mascle et Jean-Claude Amichaud, des élus Cécile Guiral et Michel Girardin pour la mairie de St-Côme, Jean-Claude Anglars, conseiller départemental, sénateur et surtout président de l’association "Sur les Pas de St-Jacques". Geneviève Fuertès et Michel Longuet présidente et ancien président du comité département ainsi que Sylvie Saquet directrice de l’OT étaient également invités. Ce rendez-vous sera d’abord de regarder tout le chemin parcouru depuis le 28 janvier 1993 qui a vu la naissance du club à l’initiative de Claude Mascles. Jean-Claude Amichaud lui succédera en 2003. André Berthomieu prendra sa relève en 2010. Sous leur impulsion, le club de randonnées saint-cômois a bien grandi. Jusqu’à devenir un des clubs marquants du département. Affiliée à la FFRandonnée, l’association ne se contente pas de proposer de multiples "balades" du jeudi, samedi ou dimanche mais aussi des séjours découverte dans les Pyrénées, en Espagne à Rosas, Mallorca, Costa Dorada, en Andorre, en Autriche, Alsace, en Baie de Somme, Haute-Loire, Drome Provençale, Cantal, etc. en attendant la prochaine rando citadine de mai à Bordeaux. Des randos pour tous les goûts avec souvent deux niveaux, parfois trois. La convivialité n’est pas oubliée avec les traditionnelles journées détente aux pistes de ski de Laguiole ou la journée familiale qui clôture la saison.

Un club ouvert vers les autres

Le club entretient le lien social avec les 9 clubs affiliés du Nord Aveyron en organisant une rencontre semestrielle dans un esprit de convivialité et de partage. Il s’implique aussi dans la vie du village avec son thé dansant et son stand à la fête patronale du mois d’août. Ses huit baliseurs officiels entretiennent chaque année près de 300 km de chemins. La solidarité n’est pas en reste avec une fois l’an une sortie avec les personnes à mobilité réduite de la MAS, le soutien aux grandes causes (dépistage du cancer, téléthon, maladie Huntington, don du sang…) les journées prim’air nature. Une vitalité remarquée et saluée par les divers invités.

Une journée festive

Après un intermède musical surprise par une chorale improvisée, la photo souvenir, l’apéritif offert par la municipalité, chacun a dégusté l’excellente paella du traiteur Hervé Paulhès d’Agen-d’Aveyron avant de souffler les bougies du traditionnel gâteau d’anniversaire.

Une rando digestive a conduit, en avant-première, les randonneurs sur le nouveau circuit créé par la municipalité en collaboration avec l’OT sur les hauteurs du pic du Calvaire (dès ce lundi ce "pocket’rando) est disponible au public).