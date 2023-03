Onet-le-Château. "Le temps n’existe pas" fait étape à La Baleine, le 12 avril

Rencontre avec les comédiens de la troupe "Théâtre Pour Demain & Après", en amont de la représention qu’elle donnera à La Baleine.

Cette pièce de théâtre "Le temps n’existe pas" est une création pure. L’auteur Christophe Ribeyre a voulu visiter les mondes parallèles et l’espace-temps, où tout est possible et il nous livre dans ce texte, toute la générosité de son imaginaire, rencontre :

Pouvez-vous nous raconter ?

Il est difficile de ne pas "déflorer" le sujet, mais pour vous donner quelques indications, le pitch peut se présenter ainsi : Un vieil homme (Antoine), veuf depuis 3 ans et habitant seul, loue le studio contigu à son appartement à une jeune étudiante (Marie). Leur rencontre va les déstabiliser car… Antoine connaît Marie, au-delà de ce que l’on peut imaginer. Qui est réellement Marie ? Vous le saurez en venant voir ce spectacle qui bouleverse les émotions des spectateurs.

Les personnages et l’équipe du "Théâtre pour demain et après ?"

Sur scène, il y a 5 comédiens (3 hommes et 2 femmes), un technicien régie son et un autre en régie lumière.

La mise en scène collective a été assurée par la compagnie, complétée et affinée par une metteur en scène professionnelle, Mélanie Vayssettes.

Où allez-vous vous produire ?

La "Première" a eu lieu à Baraqueville au "Fauteuil Rouge". Puis nous avons joué à Decazeville, à Toulouse en ouverture du festival "Théâtres d’Hivers" et au Festival de Marcillac.

Après la soirée à La Baleine le 12 avril, nous irons au Nayrac le 15 avril et au Festival de Cahors le 18 mai… ce sont les dates connues à ce jour. Osez l’émotion et courez vite les applaudir… à ne manquer sous aucun prétexte !

Réservation sur place à La Baleine ou sur le net my.weezevent.com/

Alabaleine