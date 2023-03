Aubin. Le thème de la laïcité abordé avec les lycéens

Comme cela avait été fait l’an dernier au lycée des métiers du bois et de l’habitat d’Aubin un sujet sensible "La Laïcité" a été abordé avec les élèves de seconde par Philippe Lugrin, Professeur EMC, secondé par Camille Briançon de la Ligue de l’Enseignement.

"Ce genre d’animation permet d’ouvrir le dialogue avec les élèves sur ce sujet sensible qu’est la Laïcité. Ce thème figure au programme d’enseignement des secondes, et ce sont 25 d’entre eux qui sont présents aujourd’hui. Toutefois cela s’adresse à tout l’effectif car nous avons installé en amont une exposition sur cette thématique, forte de 10 panneaux, qui comportent différents thèmes", expliquent Camille et Philippe. "La Laïcité, ennemie des religions ? Des limites à la liberté d’expression ? La Laïcité principe universel ?". Bref, autant de sujets à discussions qui permettent des échanges. "Ce sont des remue-méninges" ajoute Camille Briançon. Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité, Religion, Tolérance, autant de sujets qui permettent d’installer des passerelles avec les élèves et des échanges".

"Pour aborder ce sujet récurrent, nous utilisons également des ateliers à caractère ludique et collectif. Que ce soit des mots croisés, de déterminer une chronologie historique avec les dates qui se trouvent sur les panneaux. Car pour toutes les questions que nous leur posons, les réponses se trouvent sur ces panneaux. C’est pourquoi nous allons laisser accrocher cette exposition quelque temps encore" précise Philippe Lugrin.