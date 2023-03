Salles-Curan. Les 3es s’initient à la bande dessinée

Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire Arts plastiques/Français en classe de 3e, les professeures Mme Brossy et Mme Alauze ont invité, au collège des Monts et Lacs, le dessinateur et scénariste de bande dessinée, Jean-Christophe Vergnes qui vient de publier son dernier album, L’Aventure Piguë.

En amont de cette intervention, les collégiens avaient travaillé, en cours de français, sur l’adaptation en bande-dessinée de La Ferme des animaux d’Orson Wells ; ainsi ils avaient touché du doigt l’univers de la bande-dessinée en analysant la puissance narrative et argumentative de la planche, de la bande ou de la vignette. Ils s’étaient également familiarisés avec le vocabulaire technique. Il restait à découvrir la pratique de la bande-dessinée.

Ainsi, le mardi 21 mars, Jean-Christophe Vergnes, après s’être présenté, avoir expliqué son parcours et donné quelques précisions techniques a lancé le projet de la journée : mettre en planche une fable de Jean La Fontaine. De ce fait, les élèves ont réfléchi à l’organisation de leur feuille, au format de leur vignette, aux émotions de leurs personnages, au texte... La journée fut intense, mais fort appréciée par les élèves qui ont pu approfondir la découverte d’un univers qui les attire souvent. Sûr qu’ils ne liront plus une bande-dessinée ou un manga de la même façon !

Un grand merci à Jean-Christophe Vergnes pour cette journée artistique et enrichissante.