Espalion. Les deux équipes qualifiées pour la suite des phases finales

Si le match a été une simple formalité pour l’équipe réserve, celui de l’équipe fanion a été incertain jusqu’à l’ultime seconde.

Samedi fin d’après-midi l’équipe II n’a guère laissé place au suspense pour son match de premier tour de barrages face aux Tarnais de Vielmur. Dès la deuxième minute le troisième ligne Nolorgues concrétisait le bon travail de son pack. Les essais vont ensuite s’enchaîner par Miquel (27e), Ladoux (29e), Ivora (39e) pour porter le score à 27-0 à la mi-temps avec une pénalité de Canitrot (19e) et deux transformations de Miquel. En seconde période quatre nouveaux essais par De Fuentès (42e -78e), Miquel (48e), Besombes (61e) agrémentés de deux transformations de Canitrot porteront le score final à 53 à 0.

Un match très disputé

Autant l’équipe réserve s’est offert un cavalier seul, autant l’équipe fanion a dû batailler ferme contre Quint-Fonsegrives. Une rencontre âpre, indécise mais toujours d’une correction exemplaire entre des Toulousains au jeu basé sur le pilonnage de leurs avants et des locaux préférant le jeu en mouvement en écartant les ballons.

S’il revenait aux visiteurs d’inaugurer la marque par un essai en coin de l’ailier Désira à la réception d’une diagonale au pied de son ouvreur (6e), les Espalionnais allaient aussitôt revenir par une essai sous les poteaux du centre Zahn(11e). Le reste du score de 19-10 à la mi-temps sera alimenté par les pénalités de Van Herpen (20e,27e, 39e, 40e) pour Espalion profitant du vent favorable et Pélissier pour Quint (13e). Un avantage de 9 points a minima au moment de changer de côté et vite effacé avec un essai de Borgues (50e) et la botte performante de Pélissier (44e, 66e, 71e) alors qu’Espalion devra se contenter d’un essai en contre sous les poteaux du centre Rozières (60e). A 26-26 à la 77e minute, les visiteurs auront une occasion de prendre une option pour la qualification mais Pélissier connaitra son premier échec. Même chose pour Van Herpen à la 79e avant que suite à un ultime effort de son pack, le butteur se voit offrir une seconde chance concrétisée (80 + 2e) et permettre aux locaux de sauter de joie. NB. Suite à sa qualification l’équipe II recevra Sidobre Montagne XV, samedi à 17 heures à Perse. L’équipe I se déplacera à Caraman dimanche.