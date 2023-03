Onet-le-Château. Les jeunes ont planché sur "la dictée du Tour"

Ce samedi, l’ASO et la ville d’Onet organisaient cette dictée pour sélectionner les 6 jeunes qui seront reçus en VIP sur le départ du Tour de France féminin à Onet-le- Château le 27 juillet.

Rendez-vous inhabituel ce samedi matin, pour les jeunes de l’école de Vélo 2000 Onet… Ils sont certes venus à vélo, mais les ont troqués dans le hall de l’Athyrium, contre un stylo et une page blanche, afin de participer à une dictée "vélocipédique", lue par Michel Soulié et dont voici le texte : "Le Tour de France Femmes avec Zwift passera sur les routes de l’Ouest Aveyron les 26 et 27 juillet prochain. L’Aveyron accueillera de nouveau le Tour de France à l’été 2023, mais cette fois-ci, le Tour de France Femmes avec Zwift. Les dames partiront de Clermont-Ferrand dimanche 23 juillet, avant de terminer huit étapes plus tard, à Pau, après 956 kilomètres de parcours. Si le sport féminin sera au centre de cette Grande Boucle, ce sera aussi l’occasion pour la région de tirer son épingle du jeu. En effet, le département a été gâté, puisque le public pourra profiter de deuc étapes sur les routes aveyronnaises les mercredis 26 et jeudi 27 juillet. Le départ de la 4e étape sera en effet donné de Cahors, avec une arrivée prévue à Rodez, une grande habituée de la Grande Boucle masculine. Le lendemain, le peloton quittera Onet-le-Château en direction d’Albi. Un parcours escarpé qui devrait permettre aux baroudeuses de s’exprimer.

(Centre Presse Aveyron)".

Pour départager d’éventuels ex æquo, il y avait 3 mots à bien orthographier (cyclisme, descente et sommet) et une question subsidaire : quel est le seul coureur français à avoir remporté une étape lors du Tour de France 2022 ? (NDLR : Christophe Laporte).

Après la tête, les jambes !

A l’issue de cet examen, tous ont repris leurs vélos et sont partis faire leur virée hebdomadaire, quant aux résultats, nous en reparlerons mi-avril, lors de la remise des diplômes aux 6 gagnants, pass indispensable pour être au départ de l’étape castonétoise…