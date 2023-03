Flavin. Les Joyeux Vétérans ont partagé leur repas annuel

L’association des Joyeux Vétérans a invité ses adhérents , ce vendredi24 mars ,à partager leur repas annuel qu’ont honoré de leur présence, Hervé Costes, maire de Flavin et le père Bernard Molinier. Après la messe célébrée par le père Molinier ,les convives ont apprécié l’excellent repas, préparé et servi par le Planol .Puis place a été faite au conteur Yves Lavernhes qui a ravi les participants en associant de belle manière , contes, chants et musique mêlant occitan et français sans oublier la présence d’un accordéon ou d’une guitare .

Une bien agréable journée entre amis comme les Joyeux Vétérans aiment les vivre.