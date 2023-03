Météo : du soleil pour commencer, de la pluie pour le week-end : voici les prévisions pour la semaine en Aveyron

Voici les prévisions météo pour cette dernière semaine du mois de mars.

Alors que la pluie fait son retour, on se projette sur cette toute dernière semaine de mars avec les prévisions jour par jour.

Lundi 27 mars

après le coup de froid de la veille, les pluies dominicales disparaîtront peu à peu en matinée ce lundi, pour laisser place à un ciel nuageux parsemé de belles éclaircies, alors que l'Aveyron est placé en vigilance jeune en raison de possibles rafales de vent.

Mais les températures ne dépasseront pas les 13°C dans l'après-midi, et descendront de 6 à 7°C en soirée, jusqu'à friser les 0°C dans la nuit, voire descendre au-dessous : -1°C à Rodez et Espalio°Cn, -2°C à Sévérac et Nant, et jusqu'à -4°C à Laguiole.

Mardi 28 mars

Jour de mobilisation contre la réforme des retraites, les manifestants pourront défiler au sec avec un beau soleil attendu l'après-midi, débarrassé des derniers nuages qui traînaient encore le matin. Une journée également enfin débarrassée des effets du coup de froid dominical ?

Avec un thermomètre qui grimpera jusqu'à taquiner les 20°C l'après-midi sur l'ensemble du département hormis le Lévezou et l'Aubrac, on aurait pu y croire, mais dès la soirée, les températures vont chuter par endroits de 10°C, pour un thermomètre départemental affichant en moyenne 7,5°C. La nuit sera néanmoins moins fraîche que la veille, ne descendant que très localement sous les 0°C.

Mercredi 29 mars

Une matinée bien ensoleillée avec un thermomètre variant entre 11 et 14°C (dans l'ouest et le sud-ouest de l'Aveyron) sera annonciatrice de la plus douce des journées de la semaine, avec la barre des 20°C franchie l'après-midi à Entraygues, Espalion, Villefranche ou Millau, et ce malgré un ciel qui se voilera sur la moitié nord du département.

La soirée et la nuit seront également douces, avec même des températures tournant autour de 10 à 12°C sous la demi-lune de vos songes.

Jeudi 30 mars

Le petit frère du mercredi, en un peu plus nuageux. Ils seront là dès le matin mais les éclaircies prédomineront, sous des températures comprises entre 8 et 11°C. Ils seront encore là en journée avec un thermomètre globalement tout juste sous les 20°C, mais devraient quitter le ciel en soirée, avec encore un peu de douceur, qui perdurera durant la nuit.

Vendredi 31 mars

Les nuages, un peu plus gris et parfois pluvieux, referont leur apparition en matinée et le soleil se fera plus rare, jusqu'à disparaître l'après-midi où les pluies s'installeront sur tout l'Aveyron. 9°C sur l'Aubrac, 11 sur le causse de Sévérac et 12 autour des lacs du Lévezou, le thermomètre n'atteindra les 16°C que dans le sud du département. La pluie durera en soirée et dans la nuit, où il fera 4°C sur l'Aubrac, 7°C à Rodez, 9°C à La Salvetat-Peyralès et Réquista.

Samedi 1er avril

Le temps de tout ce week-end sera composé de nuages et pluie. Une pluie moins soutenue que la veille, mais des averses qui n'épargneront aucun coin du département durant toute la journée. Des températures en baisse, jusqu'à dépasser rarement les 10°C en soirée.

Dimanche 2 avril

Les averses seront encore présentes sur tout le territoire durant toute cette journée de repos. Il fera 10 à 11°C au meilleur de la journée et 5 à 7°C durant la nuit sauf sur l'Aubrac, où il faudra enlever deux à trois degrés.

C'est le type de temps qui devrait continuer durant trois jours pour la semaine suivante.