Météo : hausse soudaine des températures mercredi, le thermomètre va frôler les 30 degrés en Occitanie

Le thermomètre va observer une hausse aussi soudaine qu'importante, mercredi 29 mars 2023, dans le sud-ouest du pays. La barre des 30 degrés sera presque atteinte en Occitanie.

Le début de cette dernière semaine de mars va offrir une météo digne de juin, avec une soudaine augmentation des températures, mercredi 29, dans le sud-ouest du pays.

Des prémices mardi

Après une journée de lundi perturbée par nuages et averses dans une grande partie de l'Occitanie, l'ambiance va déjà se réchauffer mardi, avec un grand soleil prévu par Météo France.

Dans les Hautes-Pyrénées, le thermomètre franchira la barre des 20°C. Il fera même 23°C à Oloron (Pyrénées-Atlantiques), en Nouvelle-Aquitaine. La température ne sera que de 14°C à Rodez.

La journée de mardi 28 mars sera douce et ensoleillée en Occitanie. Météo France - Capture d'écran

Quasiment 30°C mercredi

La journée de mercredi sera, elle, marquée par une très nette augmentation des valeurs. Le thermomètre se rapprochera des 30°C : il fera 28°C à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 27°C à Mont-de-Marsan (Landes) et Pau (Pyrénées-Atlantiques), 26°C à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et 24°C à Auch (Gers) et Foix (Ariège).

Une météo qui rappellerait un mois de juin, en Occitanie... le 29 mars. Météo France - Capture d'écran

Si la hausse sera moins prononcée en Aveyron, les températures grimperont tout de même à 23°C du côté de Villefranche-de-Rouergue, d'Entraygues-sur-Truyère, d'Espalion ou encore de Millau. Il fera 21°C à Rodez.

Ça ne durera pas

Aussi importante que soudaine, cette hausse des températures sera tout aussi brève. Dès jeudi, des perturbations reviendront sur l'Occitanie, avec des pluies en Aveyron et dans le Lot, de gros nuages sur le littoral, et des températures qui n'excéderont pas les 20°C.