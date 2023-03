Parfums aux phéromones : la nouvelle arme des tiktokeurs pour… trouver l'amour

(ETX Daily Up) - Une simple fragrance peut-elle rendre irrésistible ? C'est ce que semblent penser les utilisateurs de TikTok qui ne jurent plus que par les parfums aux phéromones, censés agir comme des aimants à crush. Le phénomène est tel que les utilisateurs se succèdent désormais pour dévoiler les fragrances les plus efficaces pour attirer - ou garder- l'être aimé dans ses filets.

Comme les secteurs du soin et du maquillage, l'industrie de la parfumerie a entamé sa mue pour devenir plus responsable, et réduire son impact sur la planète. Un engagement qui passe notamment par l'introduction d'ingrédients naturels dans la composition desdits parfums, voire par la revalorisation des déchets de l'industrie agroalimentaire pour réduire le gaspillage, mais aussi par des processus de production plus green. Mais est-ce que cela répond réellement aux attentes des consommateurs ? Oui, à en croire de nombreuses études, mais une poignée d'entre eux voit désormais en ces senteurs l'occasion de faire des rencontres amoureuses. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le phénomène est même devenu viral sur les réseaux sociaux.

Près de 130 millions de vues

Il n'est pas question ici du dernier parfum en vogue de telle ou telle grande maison de luxe, mais bel et bien de parfums à base de phéromones, des substances chimiques censées provoquer une réaction ou un comportement spécifiques chez un membre de la même espèce. Autrement dit, un parfum contenant des phéromones aurait - presque - des vertus aphrodisiaques, et permettrait même d'envoûter un crush potentiel - ou n'importe quel(le) inconnu(e). Que cela soit vrai ou faux, les tiktokeurs n'en ont cure, et croient même dur comme fer aux propriétés de ces fragrances dont les noms se succèdent désormais sur le réseau social chinois.

En association avec le pH de la peau, les parfums aux phéromones rendraient ceux qui les portent irrésistibles, au point de faire tomber (amoureux) tout ceux qui passent sur leur passage. Un poil exagéré ? Sans aucun doute. Reste que les vidéos estampées du hashtag #pheromoneperfume ont déjà cumulé quelque 130 millions de vues sur TikTok, avec exemples, démonstrations, et preuves à l'appui. Et si certains jouent la carte de l'autodérision, la plupart affirment haut et fort que ces parfums ont bel et bien un pouvoir aphrodisiaque.

Un parfum qui rend accro…

Et à ce jeu, un parfum se distingue clairement : "Pure Instinct", qui se décline en différents formats et conditionnements en ligne, et est commercialisé à moins de 20 dollars. A base de mangue, de mandarine, de miel, de cannelle, et de musc, cette fragrance unisexe contiendrait également des "huiles essentielles infusées de phéromones". Le tout garantissant, ou suggérant, une plus grande facilité à faire des rencontres. Et au regard des avis postés sous le produit, il semblerait que ça marche - ou que l'effet placebo soit tout du moins très efficace.

"Mon petit ami se blottit toujours dans mon cou et ma poitrine lorsque je porte ce produit", se réjouit une utilisatrice américaine. "J'ai eu une nuit de Saint-Valentin passionnée et sauvage et c'est grâce à ça !", argumente une autre, avant d'ajouter que son partenaire était bien plus affectueux qu'à l'accoutumée. Certains semblent même ne plus pouvoir s'en passer : "Ce produit est puissant et vous n'avez aucune idée de la façon dont un homme pourrait y réagir ! Il s'agit en fait d'un philtre d'amour, à manier avec précaution. Mais ça marche du tonnerre !". Tout un programme… Mais au fait, est-ce que cela fonctionne vraiment ?

Une science loin d'être exacte

La communauté scientifique demeure à ce jour aussi divisée que mitigée quant à l'efficacité des phéromones sur l'attraction sexuelle. L'une des dernières études du genre va même à l'encontre de ce que pensent - ou espèrent - les utilisateurs du réseau social chinois. En 2017, une équipe de chercheurs de The University of Western Australia s'est intéressée à l'existence - ou pas - de l'androstadienone et l'estratetraenol, qui seraient donc des phéromones produites par les humains, et à l'impact de celles-ci sur l'attraction sexuelle, voire l'infidélité. Publiée dans la revue scientifique Royal Society Open Science, l'étude n'a montré aucun lien entre phéromones et vertus aphrodisiaques.

"Une grande partie de la recherche actuellement promue se concentre sur les études qui confirment que l'androstadienone et l'estratetraenol sont des phéromones chez les humains, en raison de la fascination humaine pour la façon dont nous pouvons améliorer notre attractivité pour le sexe opposé. Cela contribue à fausser la perception du public sur la question de savoir si les humains ont des phéromones, de nombreuses personnes croyant que c'est le cas, parce que les recherches suggérant le contraire ont tendance à ne pas être publiées, et si elles le sont, elles ne reçoivent pas le même degré d'attention", avaient alors expliqué les auteurs de l'étude.