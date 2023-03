Réquista. Printemps des poètes : rendez-vous au moulin de Roupeyrac dimanche

L’arrivée du printemps se conjugue en poésie. Pour cette 25e édition sur le thème des frontières, la médiathèque du Réquistanais et les Moulins de Roupeyrac de Durenque se sont associés pour proposer un après-midi en poésie. Rendez-vous le dimanche 26 mars dès 14 h au Moulin de Roupeyrac. Au programme des animations pour enfant avec : de 14 h à 16 h une pêche aux poèmes et de 16 h à 18 h des lectures d’histoires sous un parapluie lumineux. Pour les adultes de 14 h à 18 h projection en continu du film documentaire Les poètes sont encore vivants de Xavier Gayan, à 17 h balade poétique et à 18 h apéro poésie. Il sera également possible de visiter librement le musée François Fabié et de découvrir les patchworks de poèmes réalisés par les couturières de Réquista et de Durenque.

Toutes ces animations sont proposées en accès libre et gratuitement. Si vous souhaitez plus d’informations vous pouvez contacter la Médiathèque au 05 65 46 14 76.