Livinhac-le-Haut. Printemps des poètes : un programme éducatif passionnant pour les primaires

Dans le cadre du Printemps des poètes, la médiathèque de Livinhac-le-Haut a récemment organisé des ateliers sur le thème proposé cette année autour de la notion de "Frontières" aux élèves du primaire de la commune. Les enfants ont été invités à explorer différents aspects des frontières grâce à plusieurs activités ludiques et éducatives. Au début de la séance, l’équipe de la médiathèque a présenté l’album "Les deux arbres", qui raconte l’histoire de deux amis séparés par un mur. Les deux arbres finissent par trouver un moyen de communiquer malgré cette barrière physique. Les enfants ont ensuite été encouragés à réfléchir sur la signification des frontières, qu’elles soient réelles ou imaginaires. Ils ont discuté de leur expérience personnelle avec les frontières, ainsi que de leur utilité et de leur pertinence dans le monde d’aujourd’hui. Un jeu appelé "Saute-frontière" a également été proposé, avec pour objectif de sensibiliser les enfants aux obstacles que peuvent représenter les frontières. Les enfants ont également pu découvrir une sélection de photos représentant des frontières, qu’elles soient virtuelles ou matérielles. Une activité d’art plastique a enfin été proposée pour explorer le thème des frontières sous un angle différent et construire des liens entre les poèmes et faire le tour du monde en jouant à "saute frontière". Le tout est affiché dans la médiathèque.Cette journée riche en découvertes, a permis aux enfants de mieux comprendre les enjeux liés aux frontières dans le monde.