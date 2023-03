Réforme des retraites : Emmanuel Macron reçoit Elisabeth Borne, à la veille de l'acte 10 dans la rue

À la veille de l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se rencontrent, ce lundi 27 mars 2023.

Le président de la République va recevoir sa Première ministre. Ce lundi 27 mars 2023, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont s'entretenir, à 24 heures d'une dixième journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites. Cet acte 10, qui s'annonce très suivi, a d'ailleurs provoqué le report de la visite de Charles III dans l'Hexagone.

Une réunion qui en appelle d'autres

Cette entrevue sera la première d'une longue liste, puisque dans la foulée, elle s'élargira aux chefs de la majorité et à plusieurs ministres, comme l'a confié l'Elysée. La cheffe du gouvernement doit également s'entretenir avec Yaël Braun-Privet, présidente de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, le président du Sénat, les dirigeants de groupes parlementaires, des élus et enfin les chefs de parti.

"Apaiser le pays" et "reprendre le travail"

L'entourage d'Elisabeth Borne a dévoilé que cette dernière veut "apaiser le pays" et "accélérer sur les priorités des Français". La cheffe du gouvernement tient à "reprendre le travail avec les organisations syndicales et patronales sur de nombreux sujets relatifs à la qualité de vie au travail, la formation, les reconversions (...) et construire un agenda social partagé".

Sur ces fameuses priorités, les thèmes comme l'école, la santé, l'écologie, la réindustrialisation et l'ordre sont notamment cités. La Première ministre entend d'ailleurs "aller à la rencontre des Français" sur tous ces sujets.

Une première mission confiée par Emmanuel Macron

Le président de la République avait déjà sollicité Elisabeth Borne, mercredi 22 mars 2023, jour de son interview au JT de 13 heures. Après l'échec de justesse de la motion de censure portée par le groupe Liot contre le gouvernement, Emmanuel Macron chargeait, en effet, l'ancienne Ministre du travail de mettre au point un programme législatif en cherchant à bâtir des majorités à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, le camp présidentiel ne peut compter que sur une majorité relative.

