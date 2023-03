Sénergues. Un nouveau bureau au Club de l’Amitié

Le club a tenu son assemblée générale, récemment, en présence d’une cinquantaine de sociétaires venus renouveler leurs adhésions. Dix-huit autres membres, non présents, sont à jour de leur cotisation, soit un nombre stable d’adhérents de soixante-neuf.

La présidente Solange Ladrech est ravie d’accueillir cette belle participation pour la première rencontre de l’année. Elle demande à Ginette Richard de faire de compte rendu moral des activités 2022, puis à Monique Brégou de présenter le compte rendu financier équilibré de l’exercice écoulé. Ces deux comptes rendus sont approuvés à l’unanimité.

Elle informe que le bureau du club a décidé de ne pas renouveler l’adhésion auprès de Génération Mouvement par le fait que toutes les activités et animations proposées sont trop éloignées de notre secteur. En conséquence une assurance a été souscrite auprès de la caisse locale de Groupama qui couvre toutes les activités comme précédemment. Ensuite elle informe qu’après plusieurs décennies de bons et loyaux services au sein du club, Monique Brégou et Ginette Richard ont décidé de laisser leurs places au bureau. Après approbation de l’assemblée le nouveau bureau est ainsi constitué : présidente Solange Ladrech, vice-président Norbert Fayel, Trésorier Raymond Cavalier, adjointe Marie-No Gaillac, secrétariat Marie-France Sainte-Croix, adjointe Yvette Peschaud, assistés de Nicole Cavalié, Colette Maurel et André Christien.

Ensuite la présidente annonce les prochaines activités du club avec le repas chevreau le 9 mai et la sortie au pays de la truffe le 15 juin. Le quine quant à lui est repoussé à l’automne. Puis elle adresse de chaleureux remerciements à la trésorière Monique Brégou pour son dévouement et sa tenue rigoureuse des comptes, ainsi qu’a Ginette Richard pour son aide permanente. Elle les appelle auprès d’elle et remet à chacune une superbe composition fleurie.

Cette assemblée générale s’est poursuivie autour d’un copieux goûter très apprécié par tous les convives.