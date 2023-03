La Loubière. Une graine de champion au club de tennis

Charles Laury, 8 ans, fait partie des nombreux jeunes tennismen et tenniswomen au talent prometteur de l’école de tennis de l’Entente Causse Comtal. Il vient d’entamer sa seconde année de tennis et progresse à une allure fulgurante. Chaque semaine, il enchaîne les séances de formation ludiques et pédagogiques concoctées par son encadrant Gabriel Givonetti. Il s’entraîne aussi tous mes mercredis matin au Comité Départemental de tennis à Vabres, encadré par le Conseiller Technique Départemental Aveyron-Lozère, Jean-Simon Enjalbert. Récemment engagé aux championnats de l’Aveyron individuels, Charles s’est brillamment illustré en devenant vice-champion de l’Aveyron, "balle Orange". Bravo au jeune champion, valeur sûre de l’avenir du club comme de nombreux jeunes adhérents d’une école de tennis florissante.

Concours de belote

Le club de tennis organise son grand concours de belote mensuel, comptant pour le challenge de la fidélité; ce mardi soir 28 mars à 21 h à la salle d’animation des Epis à Lioujas.