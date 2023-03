Onet-le-Château. Après le quine, l’APE lance un appel aux bénévoles

Pour la première fois, l’APE de l’école Pierre Puel, a proposé son quine annuel aux Albatros, un dimanche après-midi, dimanche dernier pour être précis… et le bilan qui sera à affiner, est mitigé et ce, même avec un temps détestable qui aurait pu lui être favorable : certainement un peu moins de joueurs, et une "clientèle" différente, même si ce sont toujours des férus de ce jeu emblématique, par contre, une buvette qui n’a pas désempli durant tout l’après-midi et qui a fait honneur aux patisseries-maison !

Ceci étant, une belle journée qui va permettre à l’APE de continuer à financer les transports scolaires des écoliers et une partie des sorties scolaires des CM…

Avec cependant un bémol qui inquiète de plus en plus les 2 coprésidents "Nous manquons cruellement de bénévoles. Imaginez que tous les lots ont été démarchés, par une petite douzaine de parents, nous étions à peine une vingtaine aujourd’hui pour installer la salle et organiser le quine… le compte n’y est pas, d’autant que l’école compte 200 élèves, cela se passe de commentaire… c’est démotivant pour le bureau certes, mais encore plus pour les parents qui s’impliquent…".

Alors, on l’aura compris, l’appel à bénévoles est bel et bien lancé et en attendant que des volontaires se manifestent, il a été demandé aux joueurs gagnants d’avoir la gentillesse de venir amener leur carton et récupérer leurs lots, pour décharger un peu l’équipe…