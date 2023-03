Aveyron : à Bozouls, l'important projet de méthanisation avance, mais les questions demeurent

Présent lors de la dernière réunion publique, les opposants au projet restent dubitatifs.



Les agriculteurs qui portent le projet d’une unité de méthanisation sur la commune ont organisé jeudi 23 mars une réunion publique d’information à l’espace Denys-Puech. Une réunion mise en place sous la forme de quatre ateliers avec la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (Dreal), un service de l’État français qui donne son avis suite à l’enquête publique ; la communauté de communes Comtal-Lot Truyère qui met à disposition au public les aménagements des futurs accès arborés en cas de réalisation de l’unité de méthanisation ; ENGIE, partenaire du projet pour donner les informations techniques de faisabilité ; la société Métha Causse et Biever, promoteurs du projet.

46 exploitations engagées

Il a été rappelé que les actionnaires de la SAS Métha Causse se composent de 79, 5 % du capital des exploitations agricoles, les collectivités territoriales à hauteur de 10 % les entreprises pour 10 % et les citoyens pour 0,5 %. En ce qui concerne les actionnaires de la SAS Biever, elle est composée de 60 % de Métha Causses et de 40 % de Engie Biogaz. À ce jour quarante-six exploitations ont confirmé leur engagement, quatre sont en attente, huit en retrait et sept en demande d’adhésion.

La quantité de substrats prévus par l’étude de faisabilité fait état de 45 000 tonnes d’effluents d’élevages, 6 000 tonnes de déchets verts, 4 000 tonnes de végétaux issues de silos et de drèches et de 4 000 tonnes de cives (cultures intermédiaires à vocation énergétique). Quant au forage de 2 200 m3, les représentants de la Dreal se sont montrés rassurants "sans incidence sur la ressource en eau et qu’en cas de sécheresse, le prélèvement pourra être interrompu par un arrêté préfectoral." Outre l’eau, le dimensionnement du site, le trafic routier, l’approvisionnement du fumier et des cives ainsi que des éventuelles odeurs ont été abordés.

Une réunion nécessaire au regard de sa fréquentation, qui a connu un vif intérêt.

Le collectif d'opposants reste mobilisé

Le collectif "Bozouls un village", présent à la réunion et opposé au projet, a déploré sur la forme la mise en place d’ateliers qui n’a pas permis une réponse collective et sur le fond leurs interrogations demeurent : "Quels seront le nombre et les compétences des agents sur site, chargés de la surveillance, la maintenance et la prévention des nuisances et des risques ? Quels intrants de substitution seront apportés pour assurer le fonctionnement continu du méthaniseur ?"

En attendant des éclaircissements en suivant l’avancée du projet, le collectif admet "des échanges intéressants".