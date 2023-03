En quête d'une image plus jeune, l'Eurovision arrive au cinéma et sur TikTok

(ETX Daily Up) - L'Eurovision a souvent pâti d'une image ringarde à la télévision. Mais le concours européen de la chanson rencontre une nouvelle popularité sur TikTok depuis quelques années. Une opportunité pour les organisateurs de l'événement qui comptent bien profiter de la prochaine édition en mai pour se développer sur le réseau social chinois et les salles de cinéma.

Le concours de l'Eurovision, qui se tiendra en mai prochain, sera retransmis en direct à la télévision, mais aussi au cinéma et sur TikTok. Plus de 500 salles obscures à travers le Royaume-Uni, pays hôte de l'édition 2023, permettront à des spectateurs d'assister en direct à la finale de la compétition, le samedi 13 mai. "Nous voulons que le public s'amuse, qu'il vienne en groupe, qu'il se déguise et qu'il se réunisse pour profiter de cet événement historique sur grand écran", a déclaré John Travers de CinemaLive, à The BBC. "Chaque chanson, chaque vote et chaque moment plus grand que nature sera diffusé en direct avec une qualité d'image et de son incroyable pour que les fans puissent en profiter les uns avec les autres", a ajouté Robert Lea, responsable du contenu des écrans chez Vue Entertainment.

Malgré sa victoire lors de l'édition 2022 de l'Eurovision, l'Ukraine ne pourra pas accueillir la compétition. C'est donc au Royaume-Uni, arrivé deuxième en 2022, que se tiendra le concours, et plus précisément à Liverpool. Les billets pour la grande finale ont été intégralement vendus en seulement quarante minutes. L'actrice de "Ted Lasso" Hannah Waddingham, la chanteuse, mannequin et membre du jury "Britain's Got Talent" Alesha Dixon, l'interprète ukrainienne Julia Sanina, et l'animateur Graham Norton assureront la présentation de cette édition 2023.

Une compétition populaire sur le réseau social

En plus d'être diffusé dans les salles obscures, l'Eurovision sera également accessible sur TikTok. Annoncé comme le partenaire officiel, le réseau social chinois diffusera en direct les performances et dévoilera même les coulisses de la compétition.

L'année dernière, l'Eurovision a été un succès sur l'application, rassemblant plus de "3 milliards de vues pour le hashtag officiel #Eurovision2022 et plus de 5,8 millions de téléspectateurs sur les trois flux LIVE, diffusés à partir du compte TikTok de l'Eurovision, les deux demi-finales et la grande finale elle-même. La grande finale du samedi 14 mai a attiré à elle seule 3,3 millions de téléspectateurs uniques et a suscité plus de 250 000 commentaires de la part des téléspectateurs", a révélé TikTok.

Martin Österdahl, superviseur exécutif du Concours Eurovision de la chanson, a déclaré : "Des millions de nouveaux fans du Concours Eurovision de la chanson ont découvert l'événement grâce à TikTok l'année dernière et nous savons que des millions d'autres seront enthousiasmés par l'événement spécial de cette année à Liverpool. L'Eurovision et TikTok constituent sont des plateformes internationales qui permettent de découvrir de nouvelles musiques et de nouveaux artistes, et nous avons hâte de travailler ensemble pour créer de nouveaux grands succès en 2023".