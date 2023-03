Druelle Balsac. Football : du bon et même du très bon

Les seniors 1 en R1 recevaient une équipe qui les talonne au classement, Castres. Les Tarnais ouvrent le score à la 23e, score à la mi-temps. En deuxième période les "orange et noir" se battent sur tous les ballons et il faudra attendre la 85e pour voir l’égalisation de Mickaël Amado. Fin de match tendue mais le score restera inchangé, 1 à 1.

Les seniors 2 en D1 accueillaient Bas Rouergue. Dès la 10e, Axel Le Bihan ouvre le score. Les Villefranchois reviennent à la 20e. Mi-temps 1 à 1. Les Druellois subissent un passage à vide et encaissent deux buts en 10 minutes. Le résultat semble compromis mais Alex Le Bihan aux 85e et 90e sur penalty permet aux "orange et noir" d’égaliser 3 à 3.

Les seniors 3 à Lacroix-Barrez continuent leur marche en avant et grâce à Romain Burg, Elie Roux et Dimitri Vilain par deux fois ramènent la victoire 0 à 4. Les seniors féminines en R1 se rendaient à Auch. Elles maîtrisent bien le début de match et Charlotte Boutonnet trompe la gardienne gersoise à la 21e. Mi-temps 0 à 1. Après les citrons, les Gersoises vont marquer par deux fois aux 65e et 77e. Déborah Garcia va obtenir l’égalisation. À la 90e +3 Julie Niphon donnera la victoire aux Druelloises.

Chez les jeunes les U 17 reviennent de Réquista avec une victoire 0 à 1 contre Réquista/Pareloup. Les U 15 au Bouldou recevaient une belle équipe de Rodez Aveyron 3 et ne s’inclinent que 0 à 2 après un match de haut niveau. Les U 13 réalisent un bon parcours. À Flavin l’équipe 1 fait match nul contre le Raf 2 1 à 1 et fait également match nul 2 à 2 contre Js Lévezou. Quant à l’équipe 2 à Olemps, elle gagne 1 à 2 contre les locaux et 2 à 0 contre Onet/Agen/Gages 4.

En plateau, les U11, en challenge départemental, étaient au Monastère. l’équipe 1 gagne 8 à 0 contre Us Dourdou et perd 4 à 0 contre les locaux.

L’équipe 2 perd 7 à 0 contre ce même Monastère et réalise l’exploit en battant le Raf 2 à 1. les U11 équipe 3 étaient à Ceignac et s’inclinent contre Comtal 3, 1 à 0 et l’emportent 2 à 3 contre Gef 88.