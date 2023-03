Calmont. Génération mouvement : un budget déficitaire mais toujours des projets

Dans la grande salle de Luc, les représentants des clubs aveyronnais affiliés à Générations Mouvement tenaient récemment leur assemblée générale annuelle.

Accueillis par le président Gilbert Lavolte, les délégués ont pris connaissance des différents rapports. Danielle Dalmayrac a fait part de tout ce qui a été proposé en 2022 au niveau départemental : concours de belote, de pétanque, de dictées, la fête de l’amitié à Savignac, des Journées rencontre informations et des nombreuses formations.

Le bilan financier présenté par Michel Couffignal fait apparaître un déficit d’environ 10 000 €, conforme à ce qui était prévu, mais qu’il sera nécessaire de combler par l’augmentation du nombre d’adhérents, la diminution des cotisations salariales ou encore l’équilibre budgétaire lors des différentes manifestations… Ce qui a été confirmé par Gilbert Lavolte qui a présenté le rapport moral et d’orientations avec, entre autres, un voyage départemental en Crête en octobre.

Des administrateurs ont alors été élus (Jean-Paul Brisebard, Hubert Capoulade, Henri Fournier, Bernard Gaubert, Françoise Mazars) et réélus (Michel Couffignal, Jean-Claude Lepinat, Michel Maury).

Un débat avec la salle a permis d’apporter des explications et des réponses à diverses questions posées notamment sur le montant de la cotisation, sa décomposition et le paiement par ceux et celles qui adhèrent à plusieurs clubs.

Le président de la Fédération Nationale de Générations Mouvement, Henri Lemoine, a parlé de la force d’être fédérés et des divers avantages que cela procure aux nombreux adhérents à ce mouvement dans de nombreux domaines.

Le maire de Luc-la-Primaube et vice-président au conseil départemental, Jean-Philippe Sadoul, accompagné de Gisèle Rigal, vice-présidente en charge de la vieillesse et du handicap, a ensuite pris la parole pour soutenir ce mouvement et préciser ce qu’il apporte en termes de solidarité et de réconfort à ses membres.

Le président du conseil départemental, Arnaud Viala, a rappelé tout ce que le département réalise pour l’accompagnement des aînés, leur maintien au domicile le plus possible, son soutien à cette association et à toutes celles qui contribuent au développement du tissu relationnel et du bien vivre en Aveyron pour la population de cette tranche d’âge.

Elodie Daubie, référente territoriale M2P (Midi-Pyrénées Prévention) a décliné toutes les animations et ateliers proposés dans le département pour les mois à venir. Un repas a clôturé cette journée de rencontre, d’échanges et d’informations.