Escandolières. La Capelle del Vern à table

La trentaine d’habitants du petit hameau de la Capelle del Vern se sont presque tous retrouvés pour un sympathique repas. Ils ont profité de la réouverture du restaurant l’Étape méridienne pour se donner rendez-vous autour d’une bonne table. Ces retrouvailles renforcent la solidarité et l’amitié qui doivent exister entre ces villageois assez éloignés des centres d’animations. Chacun avait à coup sûr des anecdotes à raconter pour faire revivre le passé et commenter les évolutions technologiques que les anciens ont des difficultés à appréhender : "De mon temps, on ne faisait pas comme ça !".