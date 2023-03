Villeneuve. Les boulistes d’Olt délocalisés dimanche dernier

Dimanche 19 mars dernier, les promeneurs étaient interpellés par le grand nombre de personnes réunies au foirail alors qu’aucune affiche n’annonçait une manifestation à Villeneuve. Ce sont les boulistes d’Olt (Ambeyrac, Saint-Pierre Toirac, Larroque-Toirac, Balaguier-d’Olt et Frontenac) qui avaient délocalisé l’éliminatoire de secteur triplette du Villefranchois.

Quelque 200 pétanqueurs

Durant 8 h 30 de compétition, pas moins de 200 pétanqueurs se sont affrontés sur le pourtour du foirail.

Malgré une météo capricieuse, les terrains sont restés praticables permettant ainsi aux spectateurs de profiter de belles parties.

Parmi les qualifiés : on trouve une équipe des boulistes d’Olt (Peltier – Tanie-Monteiro). Les organisateurs et notamment leur président Daniel Costes remercient les participants et la communauté de communes pour la mise à disposition de ce site dédié pour un jour à la pétanque.