Espalion. Les effectifs en légère hausse avec 788 cartes

Récemment s’est tenue au centre Francis-Poulenc, l’assemblée générale de l’AAPPMA, Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le président Claude Rus remercie les participants, puis présente le bilan de vente des cartes 2022, qui est en légère hausse avec au total 788 cartes toutes catégories confondues. Les alevinages ont été réalisés de mars à août tous les 15 jours. Il a été lâché dans le Lot par les bénévoles de l’AAPPMA 2 950 truites farios, 1 250 truites arc-en-ciel et un lâcher pour le Challenge grosses arc-en-ciel, 20 truites d’environ 2,5 kg de moyenne.

Concernant la trésorerie, Gabriel Lacombe fait état d’une situation stable avec des comptes en équilibre.

Bruno Demachy rappelle les différentes animations réalisées : trois pour le collège Denayrouze et l’école primaire Saint-Hilarian avec la participation des animateurs de la fédération et les bénévoles de l’AAPPMA à l’étang du Nayrac.

L’objectif est de faire découvrir la pêche et de sensibiliser davantage les jeunes publics des écoles à la protection et la préservation des milieux aquatiques. Le public ciblé concerne des enfants du CE1 à la 5e. Cet été s’est déroulé également le Challenge "grosse truite arc-en-ciel", ouvert aux seuls adhérents de l’AAPPMA d’Espalion.

Prévisionnel 2023

La vente de cartes pour ce premier trimestre est en progression, ce qui est encourageant. Le budget prévisionnel est en hausse par rapport à 2022. Pour l’alevinage, seize lâchers sont prévus, à une moyenne d’environ tous les 12 à 15 jours jusqu’à la fin juin. Six journées de découverte seront mises en place pour les enfants des écoles d’Espalion et de Saint-Côme-d’Olt. Suite au succès de l’année précédente, le concours de grosses arc-en-ciel est reconduit et se déroulera du 1er mai au 17 septembre 2023.

La section mouches se réunit pour les séances de montages tous les quinze jours, le vendredi à 20 h 30, au centre Francis-Poulenc.

L’AAPPMA a mis en place, en collaboration avec les mairies que le président remercie pour leur soutien, un parcours de lâcher de truites permanent entre Saint-Côme et Espalion.

Claude Rus conclut en remerciant pour leurs présences Abdé Bouchentouf représentant la mairie d’Espalion, ainsi que tous les adhérents et les bénévoles de l’AAPPMA, et les participants sont conviés à partager le pot de l’amitié au café des Arts, siège de la société. Les cartes de pêche peuvent être retirées chez Alain au café des Arts, chez Nathalie Aux couteaux de Laguiole, chez Fabienne à Espace Nature, chez Caroline au Tabac-presse de Saint-Côme et chez Marlène au Tabac du Nayrac.