Saint-Saturnin-de-Lenne. Les savoir-faire encore et toujours

Il y avait beaucoup de monde ce dimanche 26 mars à Saint-Saturnin-de-Lenne pour la 25e édition de l’exposition-découverte de Savoir-Faire.

On retrouvait les stands habituels autour des ateliers de paniers, de paillassous, de rempaillage de chaises et bien d’autres encore ; de nouveaux exposants les avaient rejoints. En effet les visiteurs ont pu déguster du pain artisanal et de la bière produite dans la région ainsi que des tisanes aux parfums du causse ; ils ont pu sentir des savons au lait de chèvre et admirer de nouveaux talents faisant plus preuve d’originalité les uns que les autres.

Si certains "anciens" de l’association ne sont plus présents, comme le soulignait le président, Gérard Bousquet, lors de l’inauguration en présence de Monsieur le Maire de la commune, Yves Bioulac, tous ces nouveaux talents relèvent le défi des savoir-faire toujours aussi dynamiques dans notre région.