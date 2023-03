Espalion. Les seniors filles sauvent l’honneur avec un succès à Maurs

Les seniors 1 à Marmande, les seniors 2 à Colomiers, les moins de 15 à l’Union, toutes les équipes de garçons ont connu la défaite.

Un match qui ne s’annonçait pas facile pour les seniors filles en déplacement à Maurs ce week-end avec un effectif limité, un peu fatigué (cela s’est ressenti en milieu de deuxième période) et un peu stressé par l’enjeu. Pourtant il fallait ramener la victoire pour continuer à espérer une des deux premières places du championnat qualificatives.

L’entame de match sera difficile même si pour une fois l’attaque trouve des solutions rapidement. Mais les filles ont du mal à imposer leur rythme en défense. Les équipes seront à coude-à-coude toute la première période (16-16 à la pause).

La reprise en seconde période sera meilleure. Les Espalionnaises ne se font plus trop facilement avoir dans les duels adverses et la relation avec le pivot. Cela leur permet de prendre une petite avance grâce notamment à du jeu rapide en petites passes en contre-attaque (+ 4 à la 38e). Une embellie de courte durée. Coup de stress ? fatigue ? quelques incompréhensions concernant l’arbitrage… si bien que l’équipe se retrouve menée d’un but à 10 minutes de la fin ! C’est là que faisant preuve de caractère, elle ne va rien lâcher et reprendre un petit avantage qu’elle maintiendra jusqu’au buzzer. La victoire sera au bout sur un score serré de 26-27 mais qui suffit pour prendre les 3 points qui font du bien au classement.

À noter que Maelys (U20) a été un renfort bienvenu pour compléter cette formation en partie décimée pour ce déplacement qui restera encore une belle preuve de la cohésion et de la combativité de ce groupe.