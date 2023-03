"Ma place à table" avec la compagnie les Frères Pabloff

Le spectacle "Ma place à table" est une invitation à s’interroger sur sa propre place au sein de la famille et son histoire. Il sera proposé sur trois localités du territoire. Pensez à réserver vos places.

Dans le cadre de leur mission culture et lien social le Centre social et d’animation locale, le service culture de Decazeville communauté et le Point Info seniors, dispositif soutenu par le Département, proposent un théâtre documentaire interactif de la Compagnie les Frères Pabloff : "Ma place à table"

Penser la famille

Une trentaine de convives prennent place autour d’une grande nappe à carreaux rouge et blanche. Une télévision a pris place elle aussi dans cet intérieur, sur un coin de table, c’est autant un espace de jeu qu’un espace de diffusion. Sur cet écran, quatre adolescents se mettent à table avec les frères Pabloff.

Tous disent leur place à table et, ce faisant, ils témoignent de leur situation de famille, des liens qui font ces familles, de leur place au milieu de tout cela. Les frères cuisinent et tentent de raconter leur fratrie, ce qui les réunit. Des petits bouts d’histoire pour donner à penser les familles, celles qu’on subit, celles qu’on rêve et celles qu’on crée.

Ce théâtre documentaire se produira le 1er avril à Firmi, à la médiathèque, à 10 h 30 et à 15 heures. Le 2 avril à Almont-les-Junies, salle sous la Mairie à 15 heures et 17 heures. Le 3 avril à Cransac, à la médiathèque à 15 heures et 17 heures. Un spectacle original, gratuit, ouvert à tous. Mais attention, les inscriptions sont obligatoires car cette table ne pourra pas accueillir plus de 35 invités.

Infos et inscriptions :

Au Centre social : 4, place Cabrol ou au 05 65 47 96 73, au Service culture de Decazeville communauté au 05 65 43 95 15 ou encore dans les médiathèques du territoire.