Millau : un nouveau chef derrière les fourneaux du domaine Saint-Estève

À partir du 1er avril, et l’ouverture du restaurant Le Point de vue, le domaine Saint-Estève accueillera dans son équipe un nouveau chef cuisinier en la personne de Nabil Rehouma.



Âgé de 39 ans, le Stéphanois Nabil Rehouma possède une solide expérience dans la restauration. Titulaire d’un bac pro cuisine, Nabil Rehouma s’est forgé un savoir-faire en officiant pour tous types d’événements, mariages et séminaires principalement.

Il arrive d'un restaurant gastronomique

Bien que dépaysé par la découverte d’une nouvelle région, le maître-queux sait où il met les pieds puisqu’il a exercé dernièrement pour un établissement du même calibre, le restaurant gastronomique du domaine de la Charpinière dans la Loire. Suprême de volaille gratiné à l’Encalat, fondant de joue de bœuf à la cerise noire… le chef veillera à suivre la ligne de conduite du domaine millavois, celle de servir les bons produits aveyronnais.

Les hôtes profiteront également de ses succulents desserts, Nabil Rehouma ayant été formé par le champion de France en la matière. Il lui arrivera aussi de cuisiner lors de soirées à thèmes, organisées tout au long de la saison, et bénéficiera, à ces occasions, du soutien de Samuel Azouzi, de Sam Broches.

Les repas festifs feront voyager les participants autour du Globe et s’inscriront dans la dynamique actuelle du domaine Saint-Estève. Groupes et touristes se faisant de plus en plus nombreux, Le Point de vue se doit de suivre cet engouement et de continuer à proposer des prestations de qualité à sa clientèle.

Un public que Mathieu Bouat, directeur du domaine, souhaite grandement millavois.